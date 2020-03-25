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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8353835483558356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:46

  vladimir07 написав:
  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:
Отправил ИНН.

Смотрю. Отпишусь.


Прочел ваш ответ.
Перевыпуск карты делается через приложение (как ?) или нужно связаться с менеджером ?

В чат можете написать из приложения.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41

Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами?

На карантин отправят еще на 2 недели,как прилетевших туристов.Ждите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:34

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank
так что там с нашими долларами? :P

Думаю так:
С вашими долларами - хорошо,
А без ваших долларов - плохо.
Нам - нужнее.

Так что ждите, пока приедет какой-нить поезд, или приплывёт какой-нить пароход.
Ну, и велосипедистов никто не отменял )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:42

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Так что ждите, пока приедет какой-нить поезд, или приплывёт какой-нить пароход.
Ну, и велосипедистов никто не отменял )

Чурій каже шо долар кеш уже привезли і банкам продали
https://www.youtube.com/watch?v=VjGvYag6g7s
Йду завтра виносити.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44

Alfa_Bank

Добрый день. Подскажите пожалуйста, Альфа завтра планирует продавать баксы ???

НБУ получил партию наличного доллара и начал делить его между банками
https://strana.ua/finance/257159-kurs-dollara-25-marta-nbu-poluchil-partiju-valjuty-i-nachal-delit-ee-sredi-bankov.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:54

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Сегодня оформил себе депозитную карту Комфорт.
Вопрос знатокам: если на карте нет денег, то как будет списываться абонка в 15 грн.?



mephala, добрый день. Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.Штраф и пеня по дебетовым картам не предусмотрены.
[/quote]

підкажіть, а якщо карта цілий місяць заблокована власником , то буде списуватись абонка ?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18

Ananas1start

конечно ... даже если карты к этому счету вообще нет будет списываться ... вы платите за обслуживание счета .. так все бы в пол день менс блокировали карту а в первый день нового месяца разлачивали
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:21

  IMPRINTER написав:Ananas1start

конечно ... даже если карты к этому счету вообще нет будет списываться ... вы платите за обслуживание счета .. так все бы в пол день менс блокировали карту а в первый день нового месяца разлачивали


то що ви кажете не то - розблокували начислило - а мене цікавить якщо взагалі місяць заблоковано повнітю
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank підкажіть де подивитись чи як взнати , які віділення відкриті ато ходжу по місту всі де був закрито і ще графік роботи (я бачив деякі банки, деякі відділення на пів дня сьогодні попереводили тому це теж цікаво)
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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