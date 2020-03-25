Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18

Ananas1start



конечно ... даже если карты к этому счету вообще нет будет списываться ... вы платите за обслуживание счета .. так все бы в пол день менс блокировали карту а в первый день нового месяца разлачивали

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