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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:46
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41
Alfa_Bank
так что там с нашими долларами?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44
Re: Альфа-Банк
На карантин отправят еще на 2 недели,как прилетевших туристов.Ждите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:34
Думаю так:
С вашими долларами - хорошо,
А без ваших долларов - плохо.
Нам - нужнее.
Так что ждите, пока приедет какой-нить поезд, или приплывёт какой-нить пароход.
Ну, и велосипедистов никто не отменял )
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:42
Re: Альфа-Банк
Чурій каже шо долар кеш уже привезли і банкам продали
Йду завтра виносити.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:44
Alfa_Bank
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Альфа завтра планирует продавать баксы ???
НБУ получил партию наличного доллара и начал делить его между банками
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:54
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підкажіть, а якщо карта цілий місяць заблокована власником , то буде списуватись абонка ?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18
Ananas1start
конечно ... даже если карты к этому счету вообще нет будет списываться ... вы платите за обслуживание счета .. так все бы в пол день менс блокировали карту а в первый день нового месяца разлачивали
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:21
то що ви кажете не то - розблокували начислило - а мене цікавить якщо взагалі місяць заблоковано повнітю
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:24
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank підкажіть де подивитись чи як взнати , які віділення відкриті ато ходжу по місту всі де був закрито і ще графік роботи (я бачив деякі банки, деякі відділення на пів дня сьогодні попереводили тому це теж цікаво)
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