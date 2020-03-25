наши гривны, а доллары американские...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:32
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42
Re: Альфа-Банк
Никто не успел в АльфаМобайл купить доллар по 8,25? Светился такой курс, потом добавили двойку и стало 28,25. Интересно провели бы операцию по этому курсу?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57
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