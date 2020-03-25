Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42

Никто не успел в АльфаМобайл купить доллар по 8,25? Светился такой курс, потом добавили двойку и стало 28,25. Интересно провели бы операцию по этому курсу?

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