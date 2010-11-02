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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8354835583568357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:32

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

наши гривны, а доллары американские... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42

Re: Альфа-Банк

Никто не успел в АльфаМобайл купить доллар по 8,25? Светился такой курс, потом добавили двойку и стало 28,25. Интересно провели бы операцию по этому курсу?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57

  Тракторист написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

наши гривны, а доллары американские... :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:28

_PORT_UA откатили бы потом все равно
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:27

Re: Альфа-Банк

«Жодних обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ані для бізнесу, ані для населення немає. Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.
abc111
 
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