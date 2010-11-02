наши гривны, а доллары американские...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:32
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42
Re: Альфа-Банк
Никто не успел в АльфаМобайл купить доллар по 8,25? Светился такой курс, потом добавили двойку и стало 28,25. Интересно провели бы операцию по этому курсу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57
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Black Jack - White Business
Додано: Чет 26 бер, 2020 06:27
Re: Альфа-Банк
«Жодних обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ані для бізнесу, ані для населення немає. Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:00
Ну что,
Жду сообщений: "Удалось получить депозит полностью/частично/ не удалось".
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:03
Вітаю!
1. Вчора отримав Максимум, але КЛ аж 3000 грн. Як і коли його можна збільшити? Чи це можливо за рахунок зменшення КЛ на ЕКО? Або підкажіть спосіб безпечного зменшення КЛ хоча б.
2. Перевірте, будь ласка, чи увімкнено наразі ПУШ, бо без помилок його ледве вдалося нажмакати, та чи вимкнено вже страховки.
3. Заблоковану Мастерпас 1 грн можна швидше, ніж за місяць, якось розблокувати?
4. Кеш'Ю користуюся на пакетній дебетці, тож новий Максимум вже також нараховуватиме їх?
Дякую за швидку й змістовну відповідь.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:05
Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:14
Продление срока карты влечет за собой ряд ограничений в операциях клиента и не отвечает стратегии бизнеса.
Тракторист, добрый день. Продление срока карты влечет за собой ряд ограничений в операциях клиента. Поэтому банк сумел перестроиться и на текущий момент вполне может обеспечить выдачу перевыпущенных и новых карт имеющимися ресурсами.
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:19
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