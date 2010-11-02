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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8355835683578358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:32

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

наши гривны, а доллары американские... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42

Re: Альфа-Банк

Никто не успел в АльфаМобайл купить доллар по 8,25? Светился такой курс, потом добавили двойку и стало 28,25. Интересно провели бы операцию по этому курсу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57

  Тракторист написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

наши гривны, а доллары американские... :mrgreen:


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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 02:28

_PORT_UA откатили бы потом все равно
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 06:27

Re: Альфа-Банк

«Жодних обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ані для бізнесу, ані для населення немає. Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати», – повідомила Катерина Рожкова.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:00

  MASolomko написав:Rainbow, про снятие $$ забудьте до прилёта самолёта https://alfabank.ua/work&access
Если надо валюта, то в €€ можно.

Ну что, самолет прилетел, вчера раздача слонов состоялась.
Жду сообщений: "Удалось получить депозит полностью/частично/ не удалось".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:03

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:kreuz, если карты Аллочки нет, то выбор категорий для получения супер-бонусов можно будет сделать в начале месяца. Раньше это можно было сделать после подключения карты к Cash'U Club.

MASolomko, добрый день.
5.3. Для нового учасника Програми, що відкрив картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 цих правил, Категорії стануть доступні для вибору непізніше ніж через 3 дні з дати активації картки.

Вітаю!

1. Вчора отримав Максимум, але КЛ аж 3000 грн. Як і коли його можна збільшити? Чи це можливо за рахунок зменшення КЛ на ЕКО? Або підкажіть спосіб безпечного зменшення КЛ хоча б.

2. Перевірте, будь ласка, чи увімкнено наразі ПУШ, бо без помилок його ледве вдалося нажмакати, та чи вимкнено вже страховки.

3. Заблоковану Мастерпас 1 грн можна швидше, ніж за місяць, якось розблокувати?

4. Кеш'Ю користуюся на пакетній дебетці, тож новий Максимум вже також нараховуватиме їх?

Дякую за швидку й змістовну відповідь.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:05

  Искатель написав:
  MASolomko написав:Rainbow, про снятие $$ забудьте до прилёта самолёта https://alfabank.ua/work&access
Если надо валюта, то в €€ можно.

Ну что, самолет прилетел, вчера раздача слонов состоялась.
Жду сообщений: "Удалось получить депозит полностью/частично/ не удалось".

Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:14

  Тракторист написав:Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...

Продление срока карты влечет за собой ряд ограничений в операциях клиента и не отвечает стратегии бизнеса.
Тракторист, добрый день. Продление срока карты влечет за собой ряд ограничений в операциях клиента. Поэтому банк сумел перестроиться и на текущий момент вполне может обеспечить выдачу перевыпущенных и новых карт имеющимися ресурсами.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:19

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P


IMPRINTER, добрый день. Ситуация по доллару не поменялась. Но вы можете набрать своего ПМ для обсуждения возможности выдачи средств.
Alfa_Bank
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