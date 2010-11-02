Ananas1start написав:Alfa_Bank підкажіть де подивитись чи як взнати , які віділення відкриті ато ходжу по місту всі де був закрито і ще графік роботи (я бачив деякі банки, деякі відділення на пів дня сьогодні попереводили тому це теж цікаво)
MASolomko написав:kreuz, если карты Аллочки нет, то выбор категорий для получения супер-бонусов можно будет сделать в начале месяца. Раньше это можно было сделать после подключения карты к Cash'U Club.
MASolomko, добрый день. 5.3. Для нового учасника Програми, що відкрив картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 цих правил, Категорії стануть доступні для вибору непізніше ніж через 3 дні з дати активації картки.
Вітаю!
1. Вчора отримав Максимум, але КЛ аж 3000 грн. Як і коли його можна збільшити? Чи це можливо за рахунок зменшення КЛ на ЕКО? Або підкажіть спосіб безпечного зменшення КЛ хоча б.
2. Перевірте, будь ласка, чи увімкнено наразі ПУШ, бо без помилок його ледве вдалося нажмакати, та чи вимкнено вже страховки.
3. Заблоковану Мастерпас 1 грн можна швидше, ніж за місяць, якось розблокувати?
4. Кеш'Ю користуюся на пакетній дебетці, тож новий Максимум вже також нараховуватиме їх?
Дякую за швидку й змістовну відповідь.
kreuz, доброго дня. Збільшення ліміту банком проводиться автоматично. За рахунок зменшення ліміту на ЕКО неможливо. Зменшується ліміт у відділенні через додаткову угоду. ПУШ встановлено, страховки не відключені, запит в роботі. Блок суми можна спробувати зняти через КЦ. Програма Кеш'Ю буде діяти, але бонуси за перші три дні користування нарахуються трохи згодом.
kreuz написав:Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
В смысле? а разве алла где-то писала что возобновила выдачу долларов со счетов? То что прилетел самолет - это для аллы еще не причина начать выдавать бакс. Она девка вумная - знает где они нужнее . А то ишь взяли моду - надежду лелеять свое забрать - не для того хозяин в НБУ бакс брал, чтобы холопам его раздавать! Самолет это такой собирательный образ, чтобы не посылать клиентов грубо, а рекомендовать им пройти "в сад". Неужели не понятно? Бакс ведь он и раньше был в кассе (немного но был) и покупали его (пусть немного) тоже в период карантина. Но не для челяди, а для... ГОСПОД!
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kreuz написав:Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
В смысле? а разве алла где-то писала что возобновила выдачу долларов со счетов? То что прилетел самолет - это для аллы еще не причина начать выдавать бакс. Она девка вумная - знает где они нужнее . А то ишь взяли моду - надежду лелеять свое забрать - не для того хозяин в НБУ бакс брал, чтобы холопам его раздавать! Самолет это такой собирательный образ, чтобы не посылать клиентов грубо, а рекомендовать им пройти "в сад". Неужели не понятно? Бакс ведь он и раньше был в кассе (немного но был) и покупали его (пусть немного) тоже в период карантина. Но не для челяди, а для... ГОСПОД!
Верно. Скорее всего выдадут крупные суммы вкладчикам всяким приближённым.
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