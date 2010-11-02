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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8355835683578358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:22

  Rawtang написав:Alfa_Bank

Добрый день. Подскажите пожалуйста, Альфа завтра планирует продавать баксы ???

НБУ получил партию наличного доллара и начал делить его между банками
https://strana.ua/finance/257159-kurs-dollara-25-marta-nbu-poluchil-partiju-valjuty-i-nachal-delit-ee-sredi-bankov.html

Rawtang, добрый день. Нет. Купить доллар вы можете с помощью валютообмена онлайн.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:26

  Ananas1start написав:Alfa_Bank підкажіть де подивитись чи як взнати , які віділення відкриті ато ходжу по місту всі де був закрито і ще графік роботи (я бачив деякі банки, деякі відділення на пів дня сьогодні попереводили тому це теж цікаво)

Ananas1start, доброго дня. https://alfabank.ua/work&access. Інформація може мінятися. Перед візитом уточнюйте в КЦ.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:38

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:kreuz, если карты Аллочки нет, то выбор категорий для получения супер-бонусов можно будет сделать в начале месяца. Раньше это можно было сделать после подключения карты к Cash'U Club.

MASolomko, добрый день.
5.3. Для нового учасника Програми, що відкрив картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 цих правил, Категорії стануть доступні для вибору непізніше ніж через 3 дні з дати активації картки.

Вітаю!

1. Вчора отримав Максимум, але КЛ аж 3000 грн. Як і коли його можна збільшити? Чи це можливо за рахунок зменшення КЛ на ЕКО? Або підкажіть спосіб безпечного зменшення КЛ хоча б.

2. Перевірте, будь ласка, чи увімкнено наразі ПУШ, бо без помилок його ледве вдалося нажмакати, та чи вимкнено вже страховки.

3. Заблоковану Мастерпас 1 грн можна швидше, ніж за місяць, якось розблокувати?

4. Кеш'Ю користуюся на пакетній дебетці, тож новий Максимум вже також нараховуватиме їх?

Дякую за швидку й змістовну відповідь.

kreuz, доброго дня. Збільшення ліміту банком проводиться автоматично. За рахунок зменшення ліміту на ЕКО неможливо. Зменшується ліміт у відділенні через додаткову угоду.
ПУШ встановлено, страховки не відключені, запит в роботі.
Блок суми можна спробувати зняти через КЦ.
Програма Кеш'Ю буде діяти, але бонуси за перші три дні користування нарахуються трохи згодом.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:16

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
В смысле? а разве алла где-то писала что возобновила выдачу долларов со счетов? То что прилетел самолет - это для аллы еще не причина начать выдавать бакс. Она девка вумная - знает где они нужнее ;). А то ишь взяли моду - надежду лелеять свое забрать - не для того хозяин в НБУ бакс брал, чтобы холопам его раздавать! :twisted:
Самолет это такой собирательный образ, чтобы не посылать клиентов грубо, а рекомендовать им пройти "в сад". Неужели не понятно? Бакс ведь он и раньше был в кассе (немного но был) и покупали его (пусть немного) тоже в период карантина. Но не для челяди, а для... ГОСПОД! :evil:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:21

  Alfa_Bank написав:
  Rawtang написав:Alfa_Bank

Добрый день. Подскажите пожалуйста, Альфа завтра планирует продавать баксы ???

НБУ получил партию наличного доллара и начал делить его между банками
https://strana.ua/finance/257159-kurs-dollara-25-marta-nbu-poluchil-partiju-valjuty-i-nachal-delit-ee-sredi-bankov.html

Rawtang, добрый день. Нет. Купить доллар вы можете с помощью валютообмена онлайн.


А если стоит вопрос не о снятии купленной валюты, а о снятии % и суммы депозита который закончился ? Что тоже в сад ?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:23

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...
В смысле? а разве алла где-то писала что возобновила выдачу долларов со счетов? То что прилетел самолет - это для аллы еще не причина начать выдавать бакс. Она девка вумная - знает где они нужнее ;). А то ишь взяли моду - надежду лелеять свое забрать - не для того хозяин в НБУ бакс брал, чтобы холопам его раздавать! :twisted:
Самолет это такой собирательный образ, чтобы не посылать клиентов грубо, а рекомендовать им пройти "в сад". Неужели не понятно? Бакс ведь он и раньше был в кассе (немного но был) и покупали его (пусть немного) тоже в период карантина. Но не для челяди, а для... ГОСПОД! :evil:


Верно. Скорее всего выдадут крупные суммы вкладчикам всяким приближённым.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26

  lov2108 написав:
А если стоит вопрос не о снятии купленной валюты, а о снятии % и суммы депозита который закончился ? Что тоже в сад ?

lov2108, добрый день. По этому вопросу необходимо коммуницировать с ПМ (если он есть) или обращаться в отделение.
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