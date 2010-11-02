Додано: Чет 26 бер, 2020 09:16

kreuz написав: Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів... Увечері відпишуся, чи вдалося забрати тестову сотку процентів...

В смысле? а разве алла где-то писала что возобновила выдачу долларов со счетов? То что прилетел самолет - это для аллы еще не причина начать выдавать бакс. Она девка вумная - знает где они нужнее. А то ишь взяли моду - надежду лелеять свое забрать - не для того хозяин в НБУ бакс брал, чтобы холопам его раздавать!Самолет это такой собирательный образ, чтобы не посылать клиентов грубо, а рекомендовать им пройти "в сад". Неужели не понятно? Бакс ведь он и раньше был в кассе (немного но был) и покупали его (пусть немного) тоже в период карантина. Но не для челяди, а для... ГОСПОД!