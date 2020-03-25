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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:51
Здравствуйте! Вопрос представителю Банка, - у меня после окончания дол.депозита деньги на дол.Ультра. Я не могу их перевести в гривну. В моб.приложении обмен с дол.Ультры на гривну не получается совершить, пишет, что у меня нет гривневой карточки, хотя фактически гривневая Ультра есть. Поддержка просто игнорирует мой вопрос
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:59
clientage написав: wig написав:
И, нужен ли предзаказ, если выплата не превышает эквивалент 5000 грн?
Согласно ДКБО предзаказ нужен от 2000
Но ПерсМен все разрулит, она вас уговорит оставить все на вкладе, требуйте коронных +2% к действующей ставке на период карантина
Ну, курс, пока, не 100.
Тогда, переформулирую вопрос для представителя.
Нужен ли предзаказ через ПМ, если выплата не превышает эквивалент 2000 грн?
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wig
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:03
wig написав: clientage написав: wig написав:
И, нужен ли предзаказ, если выплата не превышает эквивалент 5000 грн?
Согласно ДКБО предзаказ нужен от 2000
Но ПерсМен все разрулит, она вас уговорит оставить все на вкладе, требуйте коронных +2% к действующей ставке на период карантина
Ну, курс, пока, не 100.
Тогда, переформулирую вопрос для представителя.
Нужен ли предзаказ через ПМ, если выплата не превышает эквивалент 2000 грн?
wig, добрый день. Все вопросы к МП.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:09
Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Все вопросы к МП
В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:13
wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Все вопросы к МП
В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:16
Alfa_Bank написав: wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Все вопросы к МП
В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?
Покупать у нас ничего не нужно)
А як можна зняти 500 євро на хліб? Не дають в банку. Немає кажуть.
Скажіть як зняти?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:20
Ethereum написав:
А як можна зняти 500 євро на хліб? Не дають в банку. Немає кажуть.
Скажіть як зняти?
Ethereum, доброго дня. Замовити попередньо через КЦ.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 26 бер, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:22
Scholar написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
А если стоит вопрос не о снятии купленной валюты, а о снятии % и суммы депозита который закончился ? Что тоже в сад ?
lov2108, добрый день. По этому вопросу необходимо коммуницировать с ПМ (если он есть) или обращаться в отделение.
Какова общая позиция банка по этому вопросу? Или каждое отделение сепарируется и решает само за себя?
Scholar, добрый день. Мы выдаем средства в пределах остатка в кассе или заказа крупных сумму (по договору - за 5 дней, но стараемся быстрее). Рекомендуем обращаться непосредственно в отделение по таким вопросам.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31
Нужно комуницировать с горячкой НБУ, т.к. Альфа пытается красиво "канализировать поток негатива" в офлайн, чтоб его не было видно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 26 бер, 2020 10:33
Alfa_Bank написав:
Scholar, добрый день. Мы выдаем средства в пределах остатка в кассе или заказа крупных сумму (по договору - за 5 дней, но стараемся быстрее). Рекомендуем обращаться непосредственно в отделение по таким вопросам.
Если вы вспомнили договор, то $20 можно снять с карты в любом отделении без предзаказа?
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