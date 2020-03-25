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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8357835883598360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:51

Здравствуйте! Вопрос представителю Банка, - у меня после окончания дол.депозита деньги на дол.Ультра. Я не могу их перевести в гривну. В моб.приложении обмен с дол.Ультры на гривну не получается совершить, пишет, что у меня нет гривневой карточки, хотя фактически гривневая Ультра есть. Поддержка просто игнорирует мой вопрос
Sergiy44
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:59

  clientage написав:
  wig написав:И, нужен ли предзаказ, если выплата не превышает эквивалент 5000 грн?
Согласно ДКБО предзаказ нужен от 2000
Но ПерсМен все разрулит, она вас уговорит оставить все на вкладе, требуйте коронных +2% к действующей ставке на период карантина :mrgreen:

Ну, курс, пока, не 100.
Тогда, переформулирую вопрос для представителя.
Нужен ли предзаказ через ПМ, если выплата не превышает эквивалент 2000 грн?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:03

  wig написав:
  clientage написав:
  wig написав:И, нужен ли предзаказ, если выплата не превышает эквивалент 5000 грн?
Согласно ДКБО предзаказ нужен от 2000
Но ПерсМен все разрулит, она вас уговорит оставить все на вкладе, требуйте коронных +2% к действующей ставке на период карантина :mrgreen:

Ну, курс, пока, не 100.
Тогда, переформулирую вопрос для представителя.
Нужен ли предзаказ через ПМ, если выплата не превышает эквивалент 2000 грн?

wig, добрый день. Все вопросы к МП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Все вопросы к МП

В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:13

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Все вопросы к МП

В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?

Покупать у нас ничего не нужно)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:16

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Все вопросы к МП

В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?

Покупать у нас ничего не нужно)


А як можна зняти 500 євро на хліб? Не дають в банку. Немає кажуть.
Скажіть як зняти?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:20

  Ethereum написав:
А як можна зняти 500 євро на хліб? Не дають в банку. Немає кажуть.
Скажіть як зняти?

Ethereum, доброго дня. Замовити попередньо через КЦ.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 26 бер, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:22

  Scholar написав:
  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:
А если стоит вопрос не о снятии купленной валюты, а о снятии % и суммы депозита который закончился ? Что тоже в сад ?

lov2108, добрый день. По этому вопросу необходимо коммуницировать с ПМ (если он есть) или обращаться в отделение.


Какова общая позиция банка по этому вопросу? Или каждое отделение сепарируется и решает само за себя?

Scholar, добрый день. Мы выдаем средства в пределах остатка в кассе или заказа крупных сумму (по договору - за 5 дней, но стараемся быстрее). Рекомендуем обращаться непосредственно в отделение по таким вопросам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:31

Нужно комуницировать с горячкой НБУ, т.к. Альфа пытается красиво "канализировать поток негатива" в офлайн, чтоб его не было видно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:33

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Scholar, добрый день. Мы выдаем средства в пределах остатка в кассе или заказа крупных сумму (по договору - за 5 дней, но стараемся быстрее). Рекомендуем обращаться непосредственно в отделение по таким вопросам.

Если вы вспомнили договор, то $20 можно снять с карты в любом отделении без предзаказа?
wig
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