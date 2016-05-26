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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8358835983608361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:43

  Alfa_Bank написав:
  katerinakulik90 написав:Alfa_Bank

Представитель Альфабанка, зачем вы отправляете к менеджеру?
Я обратилась сегодня и услышала снова песню про "доллары не выдаем, обменяйте на гривны".

katerinakulik90, добрый день. Мы с вами общаемся на МинФине по этому вопросу. Прошу вас там и коммуницировать.

Пообщайтесь тогда пожалуйста со мной здесь.
Мне например тоже отвечают,что:"доллара в стране НЕТ"
yuraes
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:46

  Sergiy44 написав:Здравствуйте! Вопрос представителю Банка, - у меня после окончания дол.депозита деньги на дол.Ультра. Я не могу их перевести в гривну. В моб.приложении обмен с дол.Ультры на гривну не получается совершить, пишет, что у меня нет гривневой карточки, хотя фактически гривневая Ультра есть. Поддержка просто игнорирует мой вопрос

Sergiy44, добрый день. Напишите ИНН в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:04

Вопрос к офпреду.
Может ли физическое лицо открыть в Альфабанке расчетный счет в долларах?
Есть долларовая Ультра, но это карточный счет, а нужен поточный расчетный счет для принятия долларовых дивидендов.
Если можна, то укажите где почитать, и можно ли удаленно, не обращаясь в отделение?
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:10

  joik написав:Вопрос к офпреду.
Может ли физическое лицо открыть в Альфабанке расчетный счет в долларах?
Есть долларовая Ультра, но это карточный счет, а нужен поточный расчетный счет для принятия долларовых дивидендов.
Если можна, то укажите где почитать, и можно ли удаленно, не обращаясь в отделение?

joik, добрый день. Можно открыть текущий счет в отделении. https://alfabank.ua/private-persons/tekushchiy-schet.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:25

  katerinakulik90 написав:Alfa_Bank

Представитель Альфабанка, зачем вы отправляете к менеджеру?
Я обратилась сегодня и услышала снова песню про "доллары не выдаем, обменяйте на гривны".

Так эта позиция официально озвучена на официальном сайте Альфа-банка. Как может ПМ или здешний представитель отменить решение правления банка?
wig
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