Sergiy44 написав:Здравствуйте! Вопрос представителю Банка, - у меня после окончания дол.депозита деньги на дол.Ультра. Я не могу их перевести в гривну. В моб.приложении обмен с дол.Ультры на гривну не получается совершить, пишет, что у меня нет гривневой карточки, хотя фактически гривневая Ультра есть. Поддержка просто игнорирует мой вопрос
Вопрос к офпреду. Может ли физическое лицо открыть в Альфабанке расчетный счет в долларах? Есть долларовая Ультра, но это карточный счет, а нужен поточный расчетный счет для принятия долларовых дивидендов. Если можна, то укажите где почитать, и можно ли удаленно, не обращаясь в отделение?
joik написав:Вопрос к офпреду. Может ли физическое лицо открыть в Альфабанке расчетный счет в долларах? Есть долларовая Ультра, но это карточный счет, а нужен поточный расчетный счет для принятия долларовых дивидендов. Если можна, то укажите где почитать, и можно ли удаленно, не обращаясь в отделение?