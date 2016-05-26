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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 13:14
Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?
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Siris
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:17
Siris написав:
Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?
Можно, если вы сохранялись перед аннулированием, а щас перелогинитесь
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:24
Siris написав:
Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?
Siris, добрый день. Если вы о кешью и они аннулированы банком, то нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:26
По двум аккаунтам последние бонусы были получены по акции от VISA через Google Pay, примерно в одно время. После акции картами обоих аккаунтов не пользовались. Сейчас на одном бонусы есть, на другом списали 31 января
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Siris
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:28
Alfa_Bank написав: Siris написав:
Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?
Siris, добрый день. Если вы о кешью и они аннулированы банком, то нет.
Да, о них. Спасибо, понятно.
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Siris
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Чет 26 бер, 2020 12:16
Julio
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