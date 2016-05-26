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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8359836083618362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:14

Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:17

  Siris написав:Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?

Можно, если вы сохранялись перед аннулированием, а щас перелогинитесь :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:24

  Siris написав:Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?

Siris, добрый день. Если вы о кешью и они аннулированы банком, то нет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:26

  clientage написав:
  Siris написав:Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?

Можно, если вы сохранялись перед аннулированием, а щас перелогинитесь :mrgreen: :mrgreen:

По двум аккаунтам последние бонусы были получены по акции от VISA через Google Pay, примерно в одно время. После акции картами обоих аккаунтов не пользовались. Сейчас на одном бонусы есть, на другом списали 31 января
Siris
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:28

  Alfa_Bank написав:
  Siris написав:Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?

Siris, добрый день. Если вы о кешью и они аннулированы банком, то нет.

Да, о них. Спасибо, понятно.
Siris
 
Повідомлень: 135
З нами з: 17.02.11
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