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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:31
cohan написав:
а Евро дают под заказ или с приноса?
cohan, добрый день. По евро ничего не менялось.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53
А як перевести з Альфа на моно без комісії?
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Ethereum
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Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54
Ethereum написав:
А як перевести з Альфа на моно без комісії?
Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 8391
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 729 раз.
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1
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:15
Alfa_Bank написав: Ethereum написав:
А як перевести з Альфа на моно без комісії?
Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?
Платуним,Блек
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1136
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 72 раз.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 15:17
Ethereum написав: Alfa_Bank написав: Ethereum написав:
А як перевести з Альфа на моно без комісії?
Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?
Платуним,Блек
Через МАБ В інший банк по IBAN.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8391
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 729 раз.
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1
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:36
wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Все вопросы к МП
В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?
Можно с ПМ поесть на лавочке заказанное и доставленное из ресторана, музыка, танцы...
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