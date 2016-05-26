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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8360836183628363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:31

  cohan написав:а Евро дают под заказ или с приноса?

cohan, добрый день. По евро ничего не менялось.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:53

А як перевести з Альфа на моно без комісії?
Ethereum
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

  Ethereum написав:А як перевести з Альфа на моно без комісії?

Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8391
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:15

  Alfa_Bank написав:
  Ethereum написав:А як перевести з Альфа на моно без комісії?

Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?


Платуним,Блек
Ethereum
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:17

  Ethereum написав:
  Alfa_Bank написав:
  Ethereum написав:А як перевести з Альфа на моно без комісії?

Ethereum, доброго дня. Яка у вас картка?


Платуним,Блек

Через МАБ В інший банк по IBAN.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8391
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Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:36

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Все вопросы к МП

В самом начале кризиса у Дельты можно было вырвать вклад, если купить "страховку". С МП вопрос решается сходным образом?

Можно с ПМ поесть на лавочке заказанное и доставленное из ресторана, музыка, танцы...
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