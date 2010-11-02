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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38
kreuz
сколько еще подходов осталось?
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22
Alfa_Bank
Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?
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Andi_30
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:44
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?
это в апликухе или в МАБе?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Чет 26 бер, 2020 16:59
la9
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