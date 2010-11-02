RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8361836283638364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38

kreuz сколько еще подходов осталось? :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 834
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22

Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?
Andi_30
 
Повідомлень: 232
З нами з: 25.05.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:44

  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

это в апликухе или в МАБе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2463 раз.
Подякували: 3584 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8361836283638364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 613, 614, 615
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6144 815400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 17:59
Goodman
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 677, 678, 679
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6782 1567435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 17:38
clientage
Банк Земельний Капiтал 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
343 68895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 16:59
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83633)
26.03.2020 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.