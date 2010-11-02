Платеж по шаблону с дебетки на кредитку. Переказ online між рахунками * Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем Сейчас 18:20 Как это понимать?
это в апликухе или в МАБе?
В МАБе. На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа. При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений. Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие.
Платеж по шаблону с дебетки на кредитку. Переказ online між рахунками * Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем Сейчас 18:20 Как это понимать?
это в апликухе или в МАБе?
В МАБе. На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа. При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений. Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие.
clientage написав:* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем Сейчас 18:20 Как это понимать? это в апликухе или в МАБе?
В МАБе. На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа. При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений. Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие.
Евры выдают. Как заказные (правда переносили дату выдачи), так и сверх заказа из наличия. Кассир сама сказала, что если надо - можно больше снять. На стадии уточнения-подтверждения с колл-центром приезда за заказом возник один "косячек", аж мысли нехорошие появились ненадолго про "обновление процессинга", но разрбрались и по факту все норм. Достаточно шустро, просто и сверх плана.