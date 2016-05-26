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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8362836383648365>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:38

kreuz сколько еще подходов осталось? :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:22

Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:44

  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

это в апликухе или в МАБе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:53

  clientage написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

это в апликухе или в МАБе?


В МАБе.
На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа.
При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений.
Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие. :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 18:59

  Andi_30 написав:
  clientage написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

это в апликухе или в МАБе?


В МАБе.
На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа.
При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений.
Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие. :(

Я позавчера баловался. Есть ньюансы, но все литало :)
см. viewtopic.php?p=4914455#p4914455
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:02

  clientage написав:
  Andi_30 написав:
  clientage написав:* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?
это в апликухе или в МАБе?


В МАБе.
На прошлой неделе, что-то поменяли у всех платежи проходили через 2-3часа.
При оплате онлайн, окна стали другие, не такие как 2 недели назад до изменений.
Можете набрать платеж, без оплаты и уведите, что окна не такие. :(

Я позавчера баловался. Есть ньюансы, но все литало :)
см. viewtopic.php?p=4914455#p4914455


Вчера и надписи про следующий рабочий день не было :mrgreen:
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:15

  Andi_30 написав:Вчера и надписи про следующий рабочий день не было :mrgreen:


Мне тут все нравится. Причем это уже сформировано после 19:00

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:27

  Alfa_Bank написав:
  Siris написав:Подскажите, если бонусы анулировались, их можно еще вернуть назад ?

Siris, добрый день. Если вы о кешью и они аннулированы банком, то нет.



а що кеш бек може анулуватись ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:45

Евры выдают. Как заказные (правда переносили дату выдачи), так и сверх заказа из наличия. Кассир сама сказала, что если надо - можно больше снять.
На стадии уточнения-подтверждения с колл-центром приезда за заказом возник один "косячек", аж мысли нехорошие появились ненадолго про "обновление процессинга", но разрбрались и по факту все норм. Достаточно шустро, просто и сверх плана.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:39

  kreuz написав:Вітаю!

1. Вчора отримав Максимум, але КЛ аж 3000 грн. Як і коли його можна збільшити? Чи це можливо за рахунок зменшення КЛ на ЕКО? Або підкажіть спосіб безпечного зменшення КЛ хоча б.



1) кредитный лимит - может предложить в моб Приложении (но не всегда)
я в свое время снизил лимит на Максимуме (через допсог в отделении). Потом подал заявку в отделении на увеличение лимита по Готивке (правда еще донес справку о доходах). Неделю рассматривали, но потом лимит подняли
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