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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8362836383648365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:28

  komp написав:В мобильном приложении не отображается страница Сash'U Club (сама страница открывается но она пустая только надпись Сash'U Club вверху и ссылка на правила)

если есть возможность, повысьте версию Андроид до 6
или телефон другой, или эмулятор, к-рый поддерживает 6 и выше
разбирались с неделю назад )

офиц. заявлено для моб app 4.1 насколько я помню, по факту ни 4.1, ни 4.4, ни 4.7 из того, что я перебирала (по памяти), сейчас не подходят именно для орехового раздела
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:31

  kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))


хороший знак :!:

ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
Arien
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Повідомлень: 821
З нами з: 09.09.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:42

Re: Альфа-Банк

Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
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_PORT_UA
 
Повідомлень: 373
З нами з: 09.02.14
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