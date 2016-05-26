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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:28
komp написав:
В мобильном приложении не отображается страница Сash'U Club (сама страница открывается но она пустая только надпись Сash'U Club вверху и ссылка на правила)
если есть возможность, повысьте версию Андроид до 6
или телефон другой, или эмулятор, к-рый поддерживает 6 и выше
разбирались с неделю назад )
офиц. заявлено для моб app 4.1 насколько я помню, по факту ни 4.1, ни 4.4, ни 4.7 из того, что я перебирала (по памяти), сейчас не подходят именно для орехового раздела
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:31
kreuz написав:
Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))
хороший знак
ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:42
Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
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