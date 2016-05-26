|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:28
komp написав:
В мобильном приложении не отображается страница Сash'U Club (сама страница открывается но она пустая только надпись Сash'U Club вверху и ссылка на правила)
если есть возможность, повысьте версию Андроид до 6
или телефон другой, или эмулятор, к-рый поддерживает 6 и выше
разбирались с неделю назад )
офиц. заявлено для моб app 4.1 насколько я помню, по факту ни 4.1, ни 4.4, ни 4.7 из того, что я перебирала (по памяти), сейчас не подходят именно для орехового раздела
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 821
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:31
kreuz написав:
Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))
хороший знак
ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 821
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:42
Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:02
_PORT_UA к покупке прибавил % на налоги и все равно хватает? 3-4 дня прошло?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 835
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:19
omb написав:_PORT_UA
к покупке прибавил % на налоги и все равно хватает? 3-4 дня прошло?
С первым вопросом,то да хватает. А вот по дням,то прошло только 2 дня. Если 3-4 необходимо,то или завтра или в понедельник нужно смотреть.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:19
_PORT_UA написав:
Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
Сегодня обилетил свежезаработанные орехи под покупки от 21/03 (были проведены по счёту 23/03, а в списке покупок для возврата появились вчера, 25/03). Всё согласно регламента
.
-
Doubting Thomas
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 27.11.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38
Захожу в МАБ. Выскакивает баннер, предлагающий подтвердить № телефона. И хотя задачи были другие, но, думаю, чего откладывать в долгий ящик, процедура-то быстрая, щаз и подтвержу. Ага! Не тут-то было! Смс на номер пришла быстро. Ввёл код. Номер подтверждён. Но тут же просит ещё и мейл подтвердить. Ну ладно. Чего уж там. Подтверждаю. Падает код в ящик. Ctrl+C, Cntr+V. Код неверный! Как так???!!! Ещё раз. Неверный! Дальше ещё и циферки с картинки начало запрашивать. Звоню в поддержку. Бедная девушка не сразу врубается, что происходит. А когда наконец поняла, не знает, как мне помочь. Давайте не копировать, а руками. Блин! Дюжина букв и цифр в разных регистрах! Ладно! Вспоминаю печатную машинку, ввожу руками. Опять нет! А техподдержка тем временем не видят, что я вообще пытаюсь подтвердить мейл. Спрашивают, а не получал ли я ещё писем с другими кодами. Не получал. Пока играет музыка, девушка советуется, до меня доходит, что может быть повторить отправку кода. И девушка с этим соглашается. Пробуем… В ящик падает сразу 2 кода! Пробуем самый последний: ура, получилось! Вот так простая процедура превратилась в гемор сразу для нескольких людей. А ведь кто-то за такую работу МАБа ЗРЯплату получает и нехилую. Ох много развелось ит-шников с, мягко говоря, особенным устройством логического мышления!
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44
Судя по скорости, то с долларами не самолёт, а упряжка хромых собак идет
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|921
|122137
|
Чет 26 бер, 2020 22:16
rsq
|
|344
|69016
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6414
|1443457
|
|