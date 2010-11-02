kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))
хороший знак
ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться? ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
omb написав:_PORT_UA к покупке прибавил % на налоги и все равно хватает? 3-4 дня прошло?
С первым вопросом,то да хватает. А вот по дням,то прошло только 2 дня. Если 3-4 необходимо,то или завтра или в понедельник нужно смотреть.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA написав:Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
Сегодня обилетил свежезаработанные орехи под покупки от 21/03 (были проведены по счёту 23/03, а в списке покупок для возврата появились вчера, 25/03). Всё согласно регламента .
Захожу в МАБ. Выскакивает баннер, предлагающий подтвердить № телефона. И хотя задачи были другие, но, думаю, чего откладывать в долгий ящик, процедура-то быстрая, щаз и подтвержу. Ага! Не тут-то было! Смс на номер пришла быстро. Ввёл код. Номер подтверждён. Но тут же просит ещё и мейл подтвердить. Ну ладно. Чего уж там. Подтверждаю. Падает код в ящик. Ctrl+C, Cntr+V. Код неверный! Как так???!!! Ещё раз. Неверный! Дальше ещё и циферки с картинки начало запрашивать. Звоню в поддержку. Бедная девушка не сразу врубается, что происходит. А когда наконец поняла, не знает, как мне помочь. Давайте не копировать, а руками. Блин! Дюжина букв и цифр в разных регистрах! Ладно! Вспоминаю печатную машинку, ввожу руками. Опять нет! А техподдержка тем временем не видят, что я вообще пытаюсь подтвердить мейл. Спрашивают, а не получал ли я ещё писем с другими кодами. Не получал. Пока играет музыка, девушка советуется, до меня доходит, что может быть повторить отправку кода. И девушка с этим соглашается. Пробуем… В ящик падает сразу 2 кода! Пробуем самый последний: ура, получилось! Вот так простая процедура превратилась в гемор сразу для нескольких людей. А ведь кто-то за такую работу МАБа ЗРЯплату получает и нехилую. Ох много развелось ит-шников с, мягко говоря, особенным устройством логического мышления!
був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно. Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
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