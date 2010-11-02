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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8362836383648365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:28

  komp написав:В мобильном приложении не отображается страница Сash'U Club (сама страница открывается но она пустая только надпись Сash'U Club вверху и ссылка на правила)

если есть возможность, повысьте версию Андроид до 6
или телефон другой, или эмулятор, к-рый поддерживает 6 и выше
разбирались с неделю назад )

офиц. заявлено для моб app 4.1 насколько я помню, по факту ни 4.1, ни 4.4, ни 4.7 из того, что я перебирала (по памяти), сейчас не подходят именно для орехового раздела
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:31

  kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))


хороший знак :!:

ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
Arien
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Повідомлень: 821
З нами з: 09.09.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:42

Re: Альфа-Банк

Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 374
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:02

_PORT_UA к покупке прибавил % на налоги и все равно хватает? 3-4 дня прошло?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 835
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:19

  omb написав:_PORT_UA к покупке прибавил % на налоги и все равно хватает? 3-4 дня прошло?

С первым вопросом,то да хватает. А вот по дням,то прошло только 2 дня. Если 3-4 необходимо,то или завтра или в понедельник нужно смотреть.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 374
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:19

  _PORT_UA написав:Кто то уже обилечивал орехи после начала карантинной акции? У меня есть суммы для возврата и по выписке они уже прошли, но в приложении они до сих пор не значатся,пишет что нет покупок для возврата.

Сегодня обилетил свежезаработанные орехи под покупки от 21/03 (были проведены по счёту 23/03, а в списке покупок для возврата появились вчера, 25/03). Всё согласно регламента :oops: .
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:38

Криворучки, кривоголовки!

Захожу в МАБ. Выскакивает баннер, предлагающий подтвердить № телефона. И хотя задачи были другие, но, думаю, чего откладывать в долгий ящик, процедура-то быстрая, щаз и подтвержу. Ага! Не тут-то было! Смс на номер пришла быстро. Ввёл код. Номер подтверждён. Но тут же просит ещё и мейл подтвердить. Ну ладно. Чего уж там. Подтверждаю. Падает код в ящик. Ctrl+C, Cntr+V. Код неверный! Как так???!!! Ещё раз. Неверный! Дальше ещё и циферки с картинки начало запрашивать. Звоню в поддержку. Бедная девушка не сразу врубается, что происходит. А когда наконец поняла, не знает, как мне помочь. Давайте не копировать, а руками. Блин! Дюжина букв и цифр в разных регистрах! Ладно! Вспоминаю печатную машинку, ввожу руками. Опять нет! А техподдержка тем временем не видят, что я вообще пытаюсь подтвердить мейл. Спрашивают, а не получал ли я ещё писем с другими кодами. Не получал. Пока играет музыка, девушка советуется, до меня доходит, что может быть повторить отправку кода. И девушка с этим соглашается. Пробуем… В ящик падает сразу 2 кода! Пробуем самый последний: ура, получилось! Вот так простая процедура превратилась в гемор сразу для нескольких людей. А ведь кто-то за такую работу МАБа ЗРЯплату получает и нехилую. Ох много развелось ит-шников с, мягко говоря, особенным устройством логического мышления!
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:44

Re: Альфа-Банк

Судя по скорости, то с долларами не самолёт, а упряжка хромых собак идет

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:26

Re: Альфа-Банк

був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:59

  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно.
Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн
Торгові операції від 2 000 грн
АБО Торгові операції, від 8 шт

https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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