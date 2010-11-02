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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8363836483658366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:15

  ruvex написав:
  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно.
Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн
Торгові операції від 2 000 грн
АБО Торгові операції, від 8 шт

https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf


а от смс воно зразу виключається , можна вийти з банку і піти зразу товаритись ? чи треба чекати щоб воно обробилось

доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити :lol:
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 134
З нами з: 19.02.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:44

  omb написав:kreuz сколько еще подходов осталось? :mrgreen:

Поки що достатньо, бо наступні проценти ще не накопичилися. Мені важливо було зрозуміти, чи справді ситуація безвихідна чи просто гірша, ніж зазвичай. Виявилося, що просто гірша, але цього й слід було очікувати, перебуваючи у надзвичайному становищі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2338
З нами з: 10.12.07
Подякував: 130 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:50

  Arien написав:
  kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))


хороший знак :!:

ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.

Доречі, я свою ПМ з цього питання навіть не турбував, бо касирка погодила видачу й так, тому будуйте стосунки, спілкуйтеся чемно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2338
З нами з: 10.12.07
Подякував: 130 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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  #<1 ... 8363836483658366
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