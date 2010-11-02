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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8363836483658366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:15

  ruvex написав:
  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно.
Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн
Торгові операції від 2 000 грн
АБО Торгові операції, від 8 шт

https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf


а от смс воно зразу виключається , можна вийти з банку і піти зразу товаритись ? чи треба чекати щоб воно обробилось

доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити :lol:
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:44

  omb написав:kreuz сколько еще подходов осталось? :mrgreen:

Поки що достатньо, бо наступні проценти ще не накопичилися. Мені важливо було зрозуміти, чи справді ситуація безвихідна чи просто гірша, ніж зазвичай. Виявилося, що просто гірша, але цього й слід було очікувати, перебуваючи у надзвичайному становищі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:50

  Arien написав:
  kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))


хороший знак :!:

ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.

Доречі, я свою ПМ з цього питання навіть не турбував, бо касирка погодила видачу й так, тому будуйте стосунки, спілкуйтеся чемно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:51

  Ananas1start написав:
  ruvex написав:
  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно.
Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн
Торгові операції від 2 000 грн
АБО Торгові операції, від 8 шт

https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf


а от смс воно зразу виключається , можна вийти з банку і піти зразу товаритись ? чи треба чекати щоб воно обробилось

доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити :lol:

А нащо Ви себе загнали в кінець місяця? Хоча зрештою у вівторок мають списати всі покупки, що Ви зробите навіть у вихідні, тож певно встигнете...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:27

  kreuz написав:
а от смс воно зразу виключається , можна вийти з банку і піти зразу товаритись ? чи треба чекати щоб воно обробилось

доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити :lol:

А нащо Ви себе загнали в кінець місяця? Хоча зрештою у вівторок мають списати всі покупки, що Ви зробите навіть у вихідні, тож певно встигнете...[/quote]

я себе ще нікуди не загнав )) в мене немає ще карти навіть , а якщо людина не може зробити карту вкінці місяця , то це косяк банка

і що значить у вівторок будуть списані всі покупки ? не зрозумів про що ви , це якесь правило банка ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:13

  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

Andi_30, добрый день. Насколько я вижу, все ваши платежи поступили вчера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:16

  Arien написав:
  kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))


хороший знак :!:

ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться?
ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.

Arien, добрый день. По этому вопросу обращайтесь в отделение к любому сотруднику.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:18

  ЯНаФоруме написав:Захожу в МАБ. Выскакивает баннер, предлагающий подтвердить № телефона. И хотя задачи были другие, но, думаю, чего откладывать в долгий ящик, процедура-то быстрая, щаз и подтвержу. Ага! Не тут-то было! Смс на номер пришла быстро. Ввёл код. Номер подтверждён. Но тут же просит ещё и мейл подтвердить. Ну ладно. Чего уж там. Подтверждаю. Падает код в ящик. Ctrl+C, Cntr+V. Код неверный! Как так???!!! Ещё раз. Неверный! Дальше ещё и циферки с картинки начало запрашивать. Звоню в поддержку. Бедная девушка не сразу врубается, что происходит. А когда наконец поняла, не знает, как мне помочь. Давайте не копировать, а руками. Блин! Дюжина букв и цифр в разных регистрах! Ладно! Вспоминаю печатную машинку, ввожу руками. Опять нет! А техподдержка тем временем не видят, что я вообще пытаюсь подтвердить мейл. Спрашивают, а не получал ли я ещё писем с другими кодами. Не получал. Пока играет музыка, девушка советуется, до меня доходит, что может быть повторить отправку кода. И девушка с этим соглашается. Пробуем… В ящик падает сразу 2 кода! Пробуем самый последний: ура, получилось! Вот так простая процедура превратилась в гемор сразу для нескольких людей. А ведь кто-то за такую работу МАБа ЗРЯплату получает и нехилую. Ох много развелось ит-шников с, мягко говоря, особенным устройством логического мышления!

ЯНаФоруме, добрый день. Сожалею о случившемся. От имени банка приношу извинения за неудобства.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:20

  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Ananas1start, доброго дня. В якому це відділенні не видають? Все ми видаємо.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:23

  Ananas1start написав:доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити :lol:

Плата за щомісячне обслуговування списується за повний місяць. Якщо тільки оформили картку в березні, плата спишеться в травні за повний квітень.
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