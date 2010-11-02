Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно. Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн Торгові операції від 2 000 грн АБО Торгові операції, від 8 шт
Поки що достатньо, бо наступні проценти ще не накопичилися. Мені важливо було зрозуміти, чи справді ситуація безвихідна чи просто гірша, ніж зазвичай. Виявилося, що просто гірша, але цього й слід було очікувати, перебуваючи у надзвичайному становищі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))
хороший знак
ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться? ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
Доречі, я свою ПМ з цього питання навіть не турбував, бо касирка погодила видачу й так, тому будуйте стосунки, спілкуйтеся чемно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Только перейти на пуш или заяву в отделение на отключение СМС, как будет угодно. Ну и согласно тарифов для бесплатности пакета выполнить одно из условий:
Залишок коштів у Банку від 20000 грн Торгові операції від 2 000 грн АБО Торгові операції, від 8 шт
а от смс воно зразу виключається , можна вийти з банку і піти зразу товаритись ? чи треба чекати щоб воно обробилось
доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити
А нащо Ви себе загнали в кінець місяця? Хоча зрештою у вівторок мають списати всі покупки, що Ви зробите навіть у вихідні, тож певно встигнете...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Соточку забрав. Купувати щось не вимагали, погрожувати не довелося, обійшовся добрими словами, пістолета взагалі не брав ))
хороший знак
ув. офпред, мне бы пару соточек со сберсчета снять, к сожалению, даже не скажу, на данный момент имеется ли у меня личный менеджер или не совсем, к кому и как обращаться? ближайшее работающее отделение в Одессе на Малиновского.
Arien, добрый день. По этому вопросу обращайтесь в отделение к любому сотруднику.
ЯНаФоруме написав:Захожу в МАБ. Выскакивает баннер, предлагающий подтвердить № телефона. И хотя задачи были другие, но, думаю, чего откладывать в долгий ящик, процедура-то быстрая, щаз и подтвержу. Ага! Не тут-то было! Смс на номер пришла быстро. Ввёл код. Номер подтверждён. Но тут же просит ещё и мейл подтвердить. Ну ладно. Чего уж там. Подтверждаю. Падает код в ящик. Ctrl+C, Cntr+V. Код неверный! Как так???!!! Ещё раз. Неверный! Дальше ещё и циферки с картинки начало запрашивать. Звоню в поддержку. Бедная девушка не сразу врубается, что происходит. А когда наконец поняла, не знает, как мне помочь. Давайте не копировать, а руками. Блин! Дюжина букв и цифр в разных регистрах! Ладно! Вспоминаю печатную машинку, ввожу руками. Опять нет! А техподдержка тем временем не видят, что я вообще пытаюсь подтвердить мейл. Спрашивают, а не получал ли я ещё писем с другими кодами. Не получал. Пока играет музыка, девушка советуется, до меня доходит, что может быть повторить отправку кода. И девушка с этим соглашается. Пробуем… В ящик падает сразу 2 кода! Пробуем самый последний: ура, получилось! Вот так простая процедура превратилась в гемор сразу для нескольких людей. А ведь кто-то за такую работу МАБа ЗРЯплату получает и нехилую. Ох много развелось ит-шников с, мягко говоря, особенным устройством логического мышления!
ЯНаФоруме, добрый день. Сожалею о случившемся. От имени банка приношу извинения за неудобства.
Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Ananas1start, доброго дня. В якому це відділенні не видають? Все ми видаємо.
Ananas1start написав:доречі хотів про ті умови уточнити а якщо я зараз карту роблю і до кінця місяця 2-3 дні то мені за ті дні треба умови виконати встигнути ? якось анріал , хіба кожен товар окремим чеком бити
Плата за щомісячне обслуговування списується за повний місяць. Якщо тільки оформили картку в березні, плата спишеться в травні за повний квітень.