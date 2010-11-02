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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8364836583668367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:47

  Ananas1start написав:
  kreuz написав:А нащо Ви себе загнали в кінець місяця? Хоча зрештою у вівторок мають списати всі покупки, що Ви зробите навіть у вихідні, тож певно встигнете...


я себе ще нікуди не загнав )) в мене немає ще карти навіть , а якщо людина не може зробити карту вкінці місяця , то це косяк банка

і що значить у вівторок будуть списані всі покупки ? не зрозумів про що ви , це якесь правило банка ?

Я мав на увазі, що покупки карткою, котрі можуть бути зроблені Вами сьогодні й на вихідних по рахунку будуть списані найімовірніше у вівторок, 31 березня, тобто вчасно для відсутності абонплати. Хоча Альфа не братиме її дивлячись на допис представниці...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:54

  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Так пакетные карты ж именные. Если сегодня оформите - в аккурат к концу акции и получите. Может даже что-то купить успеете. ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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