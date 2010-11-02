kreuz написав:А нащо Ви себе загнали в кінець місяця? Хоча зрештою у вівторок мають списати всі покупки, що Ви зробите навіть у вихідні, тож певно встигнете...
я себе ще нікуди не загнав )) в мене немає ще карти навіть , а якщо людина не може зробити карту вкінці місяця , то це косяк банка
і що значить у вівторок будуть списані всі покупки ? не зрозумів про що ви , це якесь правило банка ?
Я мав на увазі, що покупки карткою, котрі можуть бути зроблені Вами сьогодні й на вихідних по рахунку будуть списані найімовірніше у вівторок, 31 березня, тобто вчасно для відсутності абонплати. Хоча Альфа не братиме її дивлячись на допис представниці...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Так пакетные карты ж именные. Если сегодня оформите - в аккурат к концу акции и получите. Может даже что-то купить успеете.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg