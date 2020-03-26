mephala написав:ОфПреду Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.
mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.
Минус в карму Алле за отакие буки бяки. На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.
mephala написав:ОфПреду Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.
mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.
Минус в карму Алле за отакие буки бяки. На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.