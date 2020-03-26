mephala написав:ОфПреду Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.
mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.
Минус в карму Алле за отакие буки бяки. На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.
mephala написав:ОфПреду Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.
mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.
Минус в карму Алле за отакие буки бяки. На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.
Andi_30 написав:Вчера и надписи про следующий рабочий день не было
Мне тут все нравится. Причем это уже сформировано после 19:00
До изменений в этом окне был счет и фамилия со ***, а договора и числа не было. В следующем окне в 18:20, писало что зачисление следующим днем. Один платеж зачислился вчера, один сегодня. Значит после изменений, полагаться на регламент нельзя
Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Ananas1start, доброго дня. В якому це відділенні не видають? Все ми видаємо.
було діло так - сказав хочу карту максимум оформити , - посадили в чергу , але видно щось задумались , спитали мене чи я є клієнтом вже банку , сказав ні , знову щось думали думали , потім поспілкувались з менеджером (чи як вона називається , дівчина що карти оформляє і видає , вона просто кудись відходила і тут вернулась) і сказали що якщо немає офіційного доходу то карту поки що не видають - якось так і вже більш не офіційно сказали що типу поки карантин так, а після карантину типу можна пробувати П.С.мої дані ніякі не дивились
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Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось
Так пакетные карты ж именные. Если сегодня оформите - в аккурат к концу акции и получите. Может даже что-то купить успеете.
дякую за підказку , я думав карту зразу видають, а так то дійсно не варто, та й я хочу максимум, а не дебетову мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q