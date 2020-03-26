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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8365836683678368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:27

  Andi_30 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank

Платеж по шаблону с дебетки на кредитку.
Переказ online між рахунками
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
Сейчас 18:20
Как это понимать?

Andi_30, добрый день. Насколько я вижу, все ваши платежи поступили вчера.


10000 проводка вчера
6000 проводка сегодня.
Если бы вчера был расчетный день, были бы финансовые потери.

Вопрос был почему после изменений пишет
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
в 18:20?

Относительно зачисления 6000, отправлю пусть посмотрят.
* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
в 18:20?

Где пишет? Можно скрин?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.

mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.


Минус в карму Алле за отакие буки бяки.
На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:59

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Есть ли у Аллы сервис которым можно перекинуть с любой карты украинского банка на карту Альфы без доступа к МАБ и мобайл? Желательно бесплатный - все же деньги то Альфа получает.

mephala, добрый день. Если не выходя из дома. Кредитка или кредит - Альфа-Погашение на сайте. Дебетка - Альфа-Перевод, но там комиссия - 1% + 5грн.


Минус в карму Алле за отакие буки бяки.
На сайте бегемота он пополнение его карт с любых карт Украины без мзды. Точнее за сервис ниче нет а комис карты стандартен.

Вааще не понимаю о чем вы :(
Я лет сто не ношу наличку на погашение кредиток
Есть МАБ, Мобайл, есть СЭП из др. банок, есть сторонний р2р из того же Мони, например, есть погасилки https://alfabank.ua/ru/pogashenie/pogashenie-kreditov.

Даа, нема отдельного шарового р2р-агрегатора для карт Алки. Но есть куча других шаровых каналов. Ток про регламент не забудьте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:21

  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:* Зарахування грошей буде здійснено наступними банківським днем
в 18:20?

Где пишет? Можно скрин?
[/quote]

отправил на почту
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26

  clientage написав:
  Andi_30 написав:Вчера и надписи про следующий рабочий день не было :mrgreen:


Мне тут все нравится. Причем это уже сформировано после 19:00


До изменений в этом окне был счет и фамилия со ***, а договора и числа не было.
В следующем окне в 18:20, писало что зачисление следующим днем.
Один платеж зачислился вчера, один сегодня.
Значит после изменений, полагаться на регламент нельзя :(
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26

  Alfa_Bank написав:
  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Ananas1start, доброго дня. В якому це відділенні не видають? Все ми видаємо.


було діло так - сказав хочу карту максимум оформити , - посадили в чергу , але видно щось задумались , спитали мене чи я є клієнтом вже банку , сказав ні , знову щось думали думали , потім поспілкувались з менеджером (чи як вона називається , дівчина що карти оформляє і видає , вона просто кудись відходила і тут вернулась) і сказали що якщо немає офіційного доходу то карту поки що не видають - якось так і вже більш не офіційно сказали що типу поки карантин так, а після карантину типу можна пробувати
П.С.мої дані ніякі не дивились
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:31

  Flamingo написав:
  Ananas1start написав:був сьогодні у відділені , сказали карту максимум не видають поки карантин , печаль
подумав може взяти собі скромно дебетку "комфорт" тимчасово , підкажіть тут теж треба страховку відключати і смс на пуш міняти щоб була бесплатна ? чи може ще щось

Так пакетные карты ж именные. Если сегодня оформите - в аккурат к концу акции и получите. Может даже что-то купить успеете. ;)


дякую за підказку , я думав карту зразу видають, а так то дійсно не варто, та й я хочу максимум, а не дебетову
мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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