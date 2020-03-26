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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:05
summacut написав: Flamingo написав:
упите нормальный телефон и будет вам счастье
За совет спасибо, но как бы и шестерочка устраивает. Ради одного кешьюклюба менять не хочу. Тем более, остальные клиент-банки бегают и не жужжат
На 6.0 работало, проверил и сейчас все в порядке.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07
mephala написав:
от давайте не путать простого обывателя и зубра у которого огромный асортимент вооружения
Согласен, похоже, шо Алке это не нужно
В тоже время есть куча банок, которые берут мзду за сторонний р2р, но хотя бы предлагают свой шаровой СЭП... ну а клиент на фоне Короны реально прозреет, хто тут друг, а хто так, погулять вышел. Може и Алка это поймет
А пока есть куча других банков-корешей
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07
Искатель написав:
Уважаемая Alfabank!
Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты.
И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.
Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду.
Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.
Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Растеряете последних лояльных клиентов.
Мне поддержка в чате написала, что заказать можно только в отделении. Дистанционно сейчас никак нельзя и ждать 5 дней. И это в период карантина, когда НБУ советует банкам максимально все перевести в онлайн.
А судя по вашему посту, в отделении могут и послать ... ждать следующий самолет
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10
Ananas1start написав:
мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного
Ну именная карта это все же выше безопасность - ведь в некоторых случаях вас при оплате картой могут попросить показать удостоверение личности (у меня например в Мексике спрашивали) и если имя не совпадет - отказать в приеме карты к оплате.
Кроме того - вам конечно это скорее всего не пригодится, но во всяких там "европах" и "америках" большинство прокатных фирм машинку вам в аренду не дадут если вы предъявите им карту-"безымянку", также не именную карту у Вас не возьмут в аэропортовых лаунжах (6 лет назад я по незнанию в а/п Цюриха пытался заплатить за лаунж приватовской уни-клубничкой - болт), могут не взять в гостиницах и т.п.
Как-то так...
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10
Искатель написав:
Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Причем Алка 3я в очереди на т.н. аухцЫоН, и все не хватает
Я записался у ПерсМена на конец сл. недели
Готофф, писать претензию на Михальо и в НБУ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:13
Искатель написав:
Уважаемая Alfabank!
Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты.
И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.
Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду.
Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.
Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Растеряете последних лояльных клиентов.
Искатель, добрый день. Евро - заказываете в КЦ или отделении и получаете. Доллар - для заказа обращаетесь в отделение.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:01
Alfa_Bank написав:
було діло так - сказав хочу карту максимум оформити , - посадили в чергу , але видно щось задумались , спитали мене чи я є клієнтом вже банку , сказав ні , знову щось думали думали , потім поспілкувались з менеджером (чи як вона називається , дівчина що карти оформляє і видає , вона просто кудись відходила і тут вернулась) і сказали що якщо немає офіційного доходу то карту поки що не видають - якось так і вже більш не офіційно сказали що типу поки карантин так, а після карантину типу можна пробувати
П.С.мої дані ніякі не дивились
Спробуйте з мобільного набрати безкоштовно 3530, там подивляться чи можна оформити.[/quote]
набрав , все ж мабуть це дійсно якась нова інструкція бо мені сказали те саме - можна сказати дослівно сказали зараз карантин і карту макмимум видають тільки офіційно працюючим , з нульовим кредитом теж не хочуть давати
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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