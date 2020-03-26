RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8367836883698370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:05

  summacut написав:
  Flamingo написав:упите нормальный телефон и будет вам счастье


За совет спасибо, но как бы и шестерочка устраивает. Ради одного кешьюклюба менять не хочу. Тем более, остальные клиент-банки бегают и не жужжат :)


На 6.0 работало, проверил и сейчас все в порядке.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9334
З нами з: 03.11.08
Подякував: 702 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:от давайте не путать простого обывателя и зубра у которого огромный асортимент вооружения
Согласен, похоже, шо Алке это не нужно :)
В тоже время есть куча банок, которые берут мзду за сторонний р2р, но хотя бы предлагают свой шаровой СЭП... ну а клиент на фоне Короны реально прозреет, хто тут друг, а хто так, погулять вышел. Може и Алка это поймет :wink:
А пока есть куча других банков-корешей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2464 раз.
Подякували: 3586 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:07

  Искатель написав:Уважаемая Alfabank!
Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты.
И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.

Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду.
Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.

Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Растеряете последних лояльных клиентов.

Мне поддержка в чате написала, что заказать можно только в отделении. Дистанционно сейчас никак нельзя и ждать 5 дней. И это в период карантина, когда НБУ советует банкам максимально все перевести в онлайн. :mrgreen:
А судя по вашему посту, в отделении могут и послать ... ждать следующий самолет :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 209
З нами з: 02.01.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

  Ananas1start написав:мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного

Ну именная карта это все же выше безопасность - ведь в некоторых случаях вас при оплате картой могут попросить показать удостоверение личности (у меня например в Мексике спрашивали) и если имя не совпадет - отказать в приеме карты к оплате.
Кроме того - вам конечно это скорее всего не пригодится, но во всяких там "европах" и "америках" большинство прокатных фирм машинку вам в аренду не дадут если вы предъявите им карту-"безымянку", также не именную карту у Вас не возьмут в аэропортовых лаунжах (6 лет назад я по незнанию в а/п Цюриха пытался заплатить за лаунж приватовской уни-клубничкой - болт), могут не взять в гостиницах и т.п.
Как-то так...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?

Причем Алка 3я в очереди на т.н. аухцЫоН, и все не хватает :mrgreen: :mrgreen:
Я записался у ПерсМена на конец сл. недели :mrgreen:
Готофф, писать претензию на Михальо и в НБУ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30854
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2464 раз.
Подякували: 3586 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:13

  Искатель написав:Уважаемая Alfabank!
Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты.
И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.

Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду.
Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.

Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Растеряете последних лояльных клиентов.

Искатель, добрый день. Евро - заказываете в КЦ или отделении и получаете. Доллар - для заказа обращаетесь в отделение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:01

  Alfa_Bank написав:
було діло так - сказав хочу карту максимум оформити , - посадили в чергу , але видно щось задумались , спитали мене чи я є клієнтом вже банку , сказав ні , знову щось думали думали , потім поспілкувались з менеджером (чи як вона називається , дівчина що карти оформляє і видає , вона просто кудись відходила і тут вернулась) і сказали що якщо немає офіційного доходу то карту поки що не видають - якось так і вже більш не офіційно сказали що типу поки карантин так, а після карантину типу можна пробувати
П.С.мої дані ніякі не дивились

Спробуйте з мобільного набрати безкоштовно 3530, там подивляться чи можна оформити.[/quote]

набрав , все ж мабуть це дійсно якась нова інструкція бо мені сказали те саме - можна сказати дослівно сказали зараз карантин і карту макмимум видають тільки офіційно працюючим , з нульовим кредитом теж не хочуть давати
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
Повідомлень: 138
З нами з: 19.02.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8367836883698370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Kalgan, STIGA і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1576, 1577, 1578
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15770 2189527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 13:17
Дядя Дима
Идея Банк 1 ... 1779, 1780, 1781
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17800 2500927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:33
Vorlon
ОТП БАНК 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6416 1443722
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 11:38
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83697)
27.03.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.