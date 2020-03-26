Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:10

Ananas1start написав: мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного мені взагалі цікаво для чого ці іменні карти ,мені особисто не подобається щоб на карті було написано моє імя і прізвище , хоча деякі мої знайомі стараються зробити іменну карту по можливості - не бачу в цьому нічого класного

Ну именная карта это все же выше безопасность - ведь в некоторых случаях вас при оплате картой могут попросить показать удостоверение личности (у меня например в Мексике спрашивали) и если имя не совпадет - отказать в приеме карты к оплате.Кроме того - вам конечно это скорее всего не пригодится, но во всяких там "европах" и "америках" большинство прокатных фирм машинку вам в аренду не дадут если вы предъявите им карту-"безымянку", также не именную карту у Вас не возьмут в аэропортовых лаунжах (6 лет назад я по незнанию в а/п Цюриха пытался заплатить за лаунж приватовской уни-клубничкой - болт), могут не взять в гостиницах и т.п.Как-то так...