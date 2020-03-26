Не, не Вы один.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:09
Не, не Вы один.
Нужно установить с PM Android System WebView.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:11
Re: Альфа-Банк
Ага...це доказ що банка усунулась від виконання своїх зобовязань перед клієнтами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:39
Re: Альфа-Банк
Подскажите тенденцию последнего времени по повышению кредитного лимита по картам. Если не продавать заявки через приложение. Банк самостоятельно повышает как ранее?
Размер имеет значение.
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