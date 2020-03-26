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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8368836983708371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:09

  summacut написав:В приложении жму на кнопку Cash'u CLUB, переходит на пустую страницу. Есть заголовок Cash'U CLUB, есть стрелка влево, есть i в кружочке. А страничка, можно было глянуть баланс, историю, вывести бонусы и т.п. пустая.

Один я такой счастливый? Телефон перезагружал :)


Не, не Вы один.
Нужно установить с PM Android System WebView.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:11

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Зачем Альфа опубликовала на офсайте сомнительную новость о прекращении обслуживания долларовых счетов.

Ага...це доказ що банка усунулась від виконання своїх зобовязань перед клієнтами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:39

Re: Альфа-Банк

Подскажите тенденцию последнего времени по повышению кредитного лимита по картам. Если не продавать заявки через приложение. Банк самостоятельно повышает как ранее?
Размер имеет значение.
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  #<1 ... 8368836983708371
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