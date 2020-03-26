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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8368836983708371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:09

  summacut написав:В приложении жму на кнопку Cash'u CLUB, переходит на пустую страницу. Есть заголовок Cash'U CLUB, есть стрелка влево, есть i в кружочке. А страничка, можно было глянуть баланс, историю, вывести бонусы и т.п. пустая.

Один я такой счастливый? Телефон перезагружал :)


Не, не Вы один.
Нужно установить с PM Android System WebView.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:11

Re: Альфа-Банк

  wig написав:Зачем Альфа опубликовала на офсайте сомнительную новость о прекращении обслуживания долларовых счетов.

Ага...це доказ що банка усунулась від виконання своїх зобовязань перед клієнтами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:39

Re: Альфа-Банк

Подскажите тенденцию последнего времени по повышению кредитного лимита по картам. Если не подавать заявки через приложение. Банк самостоятельно повышает как ранее?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:25

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfabank!
Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты.
И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.

Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду.
Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.

Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"?
Растеряете последних лояльных клиентов.

Искатель, добрый день. Евро - заказываете в КЦ или отделении и получаете. Доллар - для заказа обращаетесь в отделение.

Я правильно понял: в условиях, когда все рекомендуют максимально удаленно все делать, Вы предлагаете за долларами ходить два раза: первый - заказать, второй - снять. И то не факт, что всю сумму сразу.
Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще.
Мои дальнейшие действия?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:44

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Вы предлагаете за долларами ходить два раза: первый - заказать, второй - снять. И то не факт, что всю сумму сразу.
Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще.
Мои дальнейшие действия?

Тяжко в кожному банчику кеш доларовий зараз вигризати.
А шо робить...
Треба йти до відкриття відділення займати чергу...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:09

  Квесторе_поверніться написав:Треба йти до відкриття відділення займати чергу...

У нас люди самоорганизовываются (помню ПИБ). Заводят тетрадку для записи, что бы не стоять лично всю ночь в очереди. Потом вдруг оказывается две тетрадки с разными фамилиями...
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:10

Коллеги, поскольку в любой непонятной ситуации - пиши на финанс.юа, а в пром.юа непонятно, как дозвониться, рискну спросить тут: есть у prom.ua т. н. Пром.Оплата. Мне, собственно, интересно - это покупка или p2p? Они вроде как ответили на этот вопрос на своем лэндинге:

Q: Пром-оплата — це переказ грошей на карту чи онлайн-оплата?
A: Пром-оплата — це спосіб оплати замовлення на Prom.ua, при якому гроші за товар резервуються на транзитному рахунку в банку, поки ви не заберете посилку з відділення Нова Пошта.


но как-то нифига такой ответ ясности не вносит. Есть еще немного информации тут:

Как работает Пром-оплата
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Шаг 1. Оформление заказа
Покупатель оформляет заказ на prom.ua и выбирает способ оплаты Пром-оплата. Оплачивает 100% стоимость товара, без стоимости доставки. Деньги временно резервируются на транзитном счету банка-партнера Prom.ua.

Проведение и обработка транзакций происходит через платежного провайдера, сертифицированного по стандартам безопасности платежных систем VISA/Mastercard — «Tranzzo».
Холдирование средств — банк «ТАСКОМБАНК».
Обратите внимание! Все оформленные с Пром-оплатой заказы (оплаченные и не оплаченные) поступают продавцу в личный кабинет.


но понятнее все равно не становится. Кто-тот сталкивался? p2p или покупка? Если кредиткой платить - будет комиссия? А мили? :mrgreen:
Seva
 
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