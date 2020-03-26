summacut написав:В приложении жму на кнопку Cash'u CLUB, переходит на пустую страницу. Есть заголовок Cash'U CLUB, есть стрелка влево, есть i в кружочке. А страничка, можно было глянуть баланс, историю, вывести бонусы и т.п. пустая.
Один я такой счастливый? Телефон перезагружал
Не, не Вы один. Нужно установить с PM Android System WebView.
wig написав:Зачем Альфа опубликовала на офсайте сомнительную новость о прекращении обслуживания долларовых счетов.
Ага...це доказ що банка усунулась від виконання своїх зобовязань перед клієнтами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Искатель написав:Уважаемая Alfabank! Попросите, пожалуйста, в срочном порядке разработать и утвердить порядок заказа и получения валюты. И расскажите, пожалуйста, нам, как это делать.
Первый самолет уже прилетел в Украину, деньги распределили еще в среду. Ваши клиенты не виноваты, что Альфа набрала у других банков заказы на перепродажу валюты, а теперь своим нельзя снять 200 долларов с карточного счета.
Второй самолет - в следующий понедельник. Опять в отделении будут рассказывать, что "деньги не дошли"? Растеряете последних лояльных клиентов.
Искатель, добрый день. Евро - заказываете в КЦ или отделении и получаете. Доллар - для заказа обращаетесь в отделение.
Я правильно понял: в условиях, когда все рекомендуют максимально удаленно все делать, Вы предлагаете за долларами ходить два раза: первый - заказать, второй - снять. И то не факт, что всю сумму сразу. Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще. Мои дальнейшие действия?
Искатель написав:Вы предлагаете за долларами ходить два раза: первый - заказать, второй - снять. И то не факт, что всю сумму сразу. Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще. Мои дальнейшие действия?
Тяжко в кожному банчику кеш доларовий зараз вигризати. А шо робить... Треба йти до відкриття відділення займати чергу...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Коллеги, поскольку в любой непонятной ситуации - пиши на финанс.юа, а в пром.юа непонятно, как дозвониться, рискну спросить тут: есть у prom.ua т. н. Пром.Оплата. Мне, собственно, интересно - это покупка или p2p? Они вроде как ответили на этот вопрос на своем лэндинге:
Q: Пром-оплата — це переказ грошей на карту чи онлайн-оплата? A: Пром-оплата — це спосіб оплати замовлення на Prom.ua, при якому гроші за товар резервуються на транзитному рахунку в банку, поки ви не заберете посилку з відділення Нова Пошта.
но как-то нифига такой ответ ясности не вносит. Есть еще немного информации тут:
Как работает Пром-оплата Подписаться Шаг 1. Оформление заказа Покупатель оформляет заказ на prom.ua и выбирает способ оплаты Пром-оплата. Оплачивает 100% стоимость товара, без стоимости доставки. Деньги временно резервируются на транзитном счету банка-партнера Prom.ua.
Проведение и обработка транзакций происходит через платежного провайдера, сертифицированного по стандартам безопасности платежных систем VISA/Mastercard — «Tranzzo». Холдирование средств — банк «ТАСКОМБАНК». Обратите внимание! Все оформленные с Пром-оплатой заказы (оплаченные и не оплаченные) поступают продавцу в личный кабинет.
но понятнее все равно не становится. Кто-тот сталкивался? p2p или покупка? Если кредиткой платить - будет комиссия? А мили?