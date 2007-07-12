Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:10

Q: Пром-оплата — це переказ грошей на карту чи онлайн-оплата?

A: Пром-оплата — це спосіб оплати замовлення на Prom.ua, при якому гроші за товар резервуються на транзитному рахунку в банку, поки ви не заберете посилку з відділення Нова Пошта.



Как работает Пром-оплата

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Шаг 1. Оформление заказа

Покупатель оформляет заказ на prom.ua и выбирает способ оплаты Пром-оплата. Оплачивает 100% стоимость товара, без стоимости доставки. Деньги временно резервируются на транзитном счету банка-партнера Prom.ua.



Проведение и обработка транзакций происходит через платежного провайдера, сертифицированного по стандартам безопасности платежных систем VISA/Mastercard — «Tranzzo».

Холдирование средств — банк «ТАСКОМБАНК».

Обратите внимание! Все оформленные с Пром-оплатой заказы (оплаченные и не оплаченные) поступают продавцу в личный кабинет.

Коллеги, поскольку в любой непонятной ситуации - пиши на финанс.юа, а в пром.юа непонятно, как дозвониться, рискну спросить тут: есть у prom.ua т. н.. Мне, собственно, интересно - это покупка или p2p? Они вроде как ответили на этот вопрос на своем лэндинге:но как-то нифига такой ответ ясности не вносит. Есть еще немного информациино понятнее все равно не становится. Кто-тот сталкивался? p2p или покупка? Если кредиткой платить - будет комиссия? А мили?UPD Сам спросил, сам отвечу. MCC 6012, миль нет, комиссия есть