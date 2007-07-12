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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57
Искатель написав:
Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще.
Проходил мимо, на дверях объявление, что обслуживание одновременно только 1 человека.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:58
Seva написав:
UPD Сам спросил, сам отвечу. MCC 6012, миль нет, комиссия есть
А з якої картки кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59
Квесторе_поверніться написав: wig написав:
Хотя мне сегодня отдали без всего этого в пустом отделении и без очереди.
Мабуть сума мізерна...якщо не секрет?
100% ощадного депозита вернул. Но, купюру доставали из такой пачки, что еще сотню таких депо можно закрыть.
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wig
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:01
genalutsk написав: summacut написав:
В приложении жму на кнопку Cash'u CLUB, переходит на пустую страницу. Есть заголовок Cash'U CLUB, есть стрелка влево, есть i в кружочке. А страничка, можно было глянуть баланс, историю, вывести бонусы и т.п. пустая.
Один я такой счастливый? Телефон перезагружал
Не, не Вы один.
Нужно установить с PM Android System WebView.
Несмотря на то, что в описании значится "Требуемая версия Android
зависит от устройства" для версий 4.0 не устанавливается.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:10
wig написав:
Конечно нужно заявление, с отметкой кто принял, датой, и входящим номером.
Хотя мне сегодня отдали без всего этого в пустом отделении и без очереди.
спасибо! подожду в пон комментарий офпреда
если что, придется идти повторно... чтоб они были мне здоровы всем отделением.
в нашем отделении на Малиновского и очередь была, и сотрудники все время пропускали каких-то людей вне очереди, мотивируя, что это тоже сотрудники банка. Кто-то из клиентов даже на горячую линию звонил. Не знаю, что там творилось сегодня.
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Arien
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:19
Так отдает уже Альфа валюту по депозитам или нет?
Другие мелкие банки спокойно отдают валюту.
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George
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:19
Arien написав:
спасибо! подожду в пон комментарий офпреда
У Альфы есть (были?) отделения, работающие по субботам. Может, лучше не затягивать?
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wig
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:28
wig написав: Arien написав:
спасибо! подожду в пон комментарий офпреда
У Альфы есть (были?) отделения, работающие по субботам. Может, лучше не затягивать?
к сожалению, сейчас по тем, к-рые остались работать, вот так:
Обращаем ваше внимание на обновление графика и условий работы отделений Альфа-Банка Украина, связанные с мерами по предупреждению распространения коронавируса.
Начиная с 23 марта 2020 года устанавливается следующий график работы отделений банка:
с 9:00 до 18:00 (кассовые операции – до 17:00),
перерыв с 13:00 до 14:00,
выходные дни – суббота и воскресенье.
ну и сегодня при входе видела, такое же объявление продублировано.
Марфин вообще до 15 работает теперь, хотя у него и клиентов поменьше будет.
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Arien
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37
Квесторе_поверніться
я попробовал с пустой дебетки, потом позвонил в КЦ и узнал МСС
не буду так ничего покупать, конечно. Реально блин проблема Xbox в Киеве купить так, чтобы кредиткой рассчитаться - все стали хитросделанные, или кеш, или p2p, или еще фигня какая.
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Seva
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