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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8369837083718372

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57

  Искатель написав:Мое отделение, где работает мой персональный менеджер, закрыли на карантин. В другом - дикая очередь, пускают по 2 человека раз в 15-20 минут (на 6 менеджеров - 2 клиента, это реально впечатляет). А в отделении говорят, что снять никак нельзя. Вообще.

Проходил мимо, на дверях объявление, что обслуживание одновременно только 1 человека.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:58

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:UPD Сам спросил, сам отвечу. MCC 6012, миль нет, комиссия есть

А з якої картки кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:Хотя мне сегодня отдали без всего этого в пустом отделении и без очереди.

Мабуть сума мізерна...якщо не секрет?

100% ощадного депозита вернул. Но, купюру доставали из такой пачки, что еще сотню таких депо можно закрыть.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:01

  genalutsk написав:
  summacut написав:В приложении жму на кнопку Cash'u CLUB, переходит на пустую страницу. Есть заголовок Cash'U CLUB, есть стрелка влево, есть i в кружочке. А страничка, можно было глянуть баланс, историю, вывести бонусы и т.п. пустая.

Один я такой счастливый? Телефон перезагружал :)


Не, не Вы один.
Нужно установить с PM Android System WebView.

Несмотря на то, что в описании значится "Требуемая версия Android
зависит от устройства" для версий 4.0 не устанавливается.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:10

  wig написав:Конечно нужно заявление, с отметкой кто принял, датой, и входящим номером.
Хотя мне сегодня отдали без всего этого в пустом отделении и без очереди.


спасибо! подожду в пон комментарий офпреда
если что, придется идти повторно... чтоб они были мне здоровы всем отделением.

в нашем отделении на Малиновского и очередь была, и сотрудники все время пропускали каких-то людей вне очереди, мотивируя, что это тоже сотрудники банка. Кто-то из клиентов даже на горячую линию звонил. Не знаю, что там творилось сегодня.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:19

Re: Альфа-Банк

Так отдает уже Альфа валюту по депозитам или нет?
Другие мелкие банки спокойно отдают валюту.
George
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:19

  Arien написав:спасибо! подожду в пон комментарий офпреда

У Альфы есть (были?) отделения, работающие по субботам. Может, лучше не затягивать?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:28

  wig написав:
  Arien написав:спасибо! подожду в пон комментарий офпреда

У Альфы есть (были?) отделения, работающие по субботам. Может, лучше не затягивать?


к сожалению, сейчас по тем, к-рые остались работать, вот так:

Обращаем ваше внимание на обновление графика и условий работы отделений Альфа-Банка Украина, связанные с мерами по предупреждению распространения коронавируса.

Начиная с 23 марта 2020 года устанавливается следующий график работы отделений банка:

с 9:00 до 18:00 (кассовые операции – до 17:00),
перерыв с 13:00 до 14:00,
выходные дни – суббота и воскресенье.


ну и сегодня при входе видела, такое же объявление продублировано.

Марфин вообще до 15 работает теперь, хотя у него и клиентов поменьше будет.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:37

Квесторе_поверніться я попробовал с пустой дебетки, потом позвонил в КЦ и узнал МСС :mrgreen: не буду так ничего покупать, конечно. Реально блин проблема Xbox в Киеве купить так, чтобы кредиткой рассчитаться - все стали хитросделанные, или кеш, или p2p, или еще фигня какая.
Seva
 
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