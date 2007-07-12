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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8370837183728373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:43

sens а xbox'ы где продаются, не в магазинах? :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:22

  clientage написав:
  vladimir07 написав:У меня версия приложения 3.13.1

Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять :evil:
Так шо думайте :)

В апреле справят.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4343
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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  #<1 ... 8370837183728373
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