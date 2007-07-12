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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:43
sens
а xbox'ы где продаются, не в магазинах?
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Додано: Суб 28 бер, 2020 02:22
clientage написав: vladimir07 написав:
У меня версия приложения 3.13.1
Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять
Так шо думайте
В апреле справят.
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guntherhouse777
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