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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8371837283738374>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:43

sens а xbox'ы где продаются, не в магазинах? :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 02:22

  clientage написав:
  vladimir07 написав:У меня версия приложения 3.13.1

Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять :evil:
Так шо думайте :)

В апреле справят.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:50

Окрою небольшой секрет.
Хотите знать, почему Альфа первая прекратила выдавать валюту?
Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
В частности, потому, что входит в список десяти избранных банков, допущенных к наличным интервенциям (не путать с 14 системно важными банками, там 4 не вошли).

Когда прилетел первый самолет, и прошло "распределение" (по непонятной причине названное аукционом), Альфа оказалась в дурном положении: к тому времени она набрала кучу заказов на поставку нала от мелких банков, а выдали ей меньше половины того, что было заказано в НБУ.
В итоге, было решено: вкладчики никуда не денутся, а обязательства перед другими банками выполнять надо.
Результат мы все наблюдаем.

Можно активно плюсовать. "Только для читателей этой ветки".
Если что, я в Альфе не работаю и молчать не обязывался :)
Думаю, до понедельника это сообщение не довисит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:23

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.

Я Вам раскрою еще больший секрет - все банки Украины у которых есть приход валютного нала поступают так как Вы сказали - т.е. "барыжат" на этом же рынке. Просто на банковском языке это называется "выйти на межбанк". Выйти можно либо с покупкой, либо с продажей. И кстати все банки "барыжат" также и на рынке продажи гривневого нала. Есть ставки такого "барыжничества" которые колеблются в зависимости от спроса и предложения - ну в общем все как на типичном рынке ;)
ЗЫ. Мое сообщение можно не плюсовать, поскольку все это очевидно :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:42

  Искатель написав:Окрою небольшой секрет.
Хотите знать, почему Альфа первая прекратила выдавать валюту?
Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
В частности, потому, что входит в список десяти избранных банков, допущенных к наличным интервенциям (не путать с 14 системно важными банками, там 4 не вошли).

Когда прилетел первый самолет, и прошло "распределение" (по непонятной причине названное аукционом), Альфа оказалась в дурном положении: к тому времени она набрала кучу заказов на поставку нала от мелких банков, а выдали ей меньше половины того, что было заказано в НБУ.
В итоге, было решено: вкладчики никуда не денутся, а обязательства перед другими банками выполнять надо.
Результат мы все наблюдаем.

Можно активно плюсовать. "Только для читателей этой ветки".
Если что, я в Альфе не работаю и молчать не обязывался :)
Думаю, до понедельника это сообщение не довисит.

Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.
А "контрагентам" можно продать его с "премией"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:20

  Вкладчик1234 написав:Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.

Что значит бесплатно, есть тарифы. Даже те, кто платят абонку Альфе, могут снимать нал только 2 раз в месяц, дальше - комиссия.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:48

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.

Что значит бесплатно, есть тарифы. Даже те, кто платят абонку Альфе, могут снимать нал только 2 раз в месяц, дальше - комиссия.

И многие эту комиссию платят? Я, например, никогда не платил, и именно в расчете на это выбирал тарифный план. Что до абонплаты, то те, кто её платит, во-первых, уже заплатили, во-вторых, скорее всего, и дальше будут платить. Так что всё верно: невыдача валюты - это способ дополнительного заработка за счёт клиентов, как только появилась возможность это сделать, и не влететь на санкции. Тем более, что нацбанк полностью эту тактику поддерживает, и мер предпринимать не собирается (в ветке "Приватбанка" выложили ответ на жалобу).

Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:52

  M-Audio написав:Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?

Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:20

Re: Альфа-Банк

по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.

Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.

Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?

Спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38

  Shaman написав:по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.

Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.

Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?

Спасибо

наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5% :)
Востаннє редагувалось clientage в Суб 28 бер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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