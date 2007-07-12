Додано: Суб 28 бер, 2020 08:50

Окрою небольшой секрет.Хотите знать, почему Альфа первая прекратила выдавать валюту?Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.В частности, потому, что входит в список десяти избранных банков, допущенных к наличным интервенциям (не путать с 14 системно важными банками, там 4 не вошли).Когда прилетел первый самолет, и прошло "распределение" (по непонятной причине названное аукционом), Альфа оказалась в дурном положении: к тому времени она набрала кучу заказов на поставку нала от мелких банков, а выдали ей меньше половины того, что было заказано в НБУ.В итоге, было решено: вкладчики никуда не денутся, а обязательства перед другими банками выполнять надо.Результат мы все наблюдаем.Можно активно плюсовать. "Только для читателей этой ветки".Если что, я в Альфе не работаю и молчать не обязывалсяДумаю, до понедельника это сообщение не довисит.