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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:43
sens
а xbox'ы где продаются, не в магазинах?
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Seva
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Додано: Суб 28 бер, 2020 02:22
clientage написав: vladimir07 написав:
У меня версия приложения 3.13.1
Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять
Так шо думайте
В апреле справят.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:50
Окрою небольшой секрет.
Хотите знать, почему Альфа первая прекратила выдавать валюту?
Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
В частности, потому, что входит в список десяти избранных банков, допущенных к наличным интервенциям (не путать с 14 системно важными банками, там 4 не вошли).
Когда прилетел первый самолет, и прошло "распределение" (по непонятной причине названное аукционом), Альфа оказалась в дурном положении: к тому времени она набрала кучу заказов на поставку нала от мелких банков, а выдали ей меньше половины того, что было заказано в НБУ.
В итоге, было решено: вкладчики никуда не денутся, а обязательства перед другими банками выполнять надо.
Результат мы все наблюдаем.
Можно активно плюсовать. "Только для читателей этой ветки".
Если что, я в Альфе не работаю и молчать не обязывался
Думаю, до понедельника это сообщение не довисит.
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Искатель
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:23
Искатель написав:
Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
Я Вам раскрою еще больший секрет - все банки Украины у которых есть приход валютного нала поступают так как Вы сказали - т.е. "барыжат" на этом же рынке. Просто на банковском языке это называется "выйти на межбанк". Выйти можно либо с покупкой, либо с продажей. И кстати все банки "барыжат" также и на рынке продажи гривневого нала. Есть ставки такого "барыжничества" которые колеблются в зависимости от спроса и предложения - ну в общем все как на типичном рынке
ЗЫ. Мое сообщение можно не плюсовать, поскольку все это очевидно
Мои рефералки:
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- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:42
Искатель написав:
Окрою небольшой секрет.
Хотите знать, почему Альфа первая прекратила выдавать валюту?
Потому что, оказывается, банк барыжит на перепродаже долларового нала.
В частности, потому, что входит в список десяти избранных банков, допущенных к наличным интервенциям (не путать с 14 системно важными банками, там 4 не вошли).
Когда прилетел первый самолет, и прошло "распределение" (по непонятной причине названное аукционом), Альфа оказалась в дурном положении: к тому времени она набрала кучу заказов на поставку нала от мелких банков, а выдали ей меньше половины того, что было заказано в НБУ.
В итоге, было решено: вкладчики никуда не денутся, а обязательства перед другими банками выполнять надо.
Результат мы все наблюдаем.
Можно активно плюсовать. "Только для читателей этой ветки".
Если что, я в Альфе не работаю и молчать не обязывался
Думаю, до понедельника это сообщение не довисит.
Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.
А "контрагентам" можно продать его с "премией"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:20
Вкладчик1234 написав:
Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.
Что значит бесплатно, есть тарифы. Даже те, кто платят абонку Альфе, могут снимать нал только 2 раз в месяц, дальше - комиссия.
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wig
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:48
wig написав: Вкладчик1234 написав:
Это не какой-то "недосмотр" или "форс-мажор".
Просто клиентам нужно отдавать наличный бакс бесплатно.
Что значит бесплатно, есть тарифы. Даже те, кто платят абонку Альфе, могут снимать нал только 2 раз в месяц, дальше - комиссия.
И многие эту комиссию платят? Я, например, никогда не платил, и именно в расчете на это выбирал тарифный план. Что до абонплаты, то те, кто её платит, во-первых, уже заплатили, во-вторых, скорее всего, и дальше будут платить. Так что всё верно: невыдача валюты - это способ дополнительного заработка за счёт клиентов, как только появилась возможность это сделать, и не влететь на санкции. Тем более, что нацбанк полностью эту тактику поддерживает, и мер предпринимать не собирается (в ветке "Приватбанка" выложили ответ на жалобу).
Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
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M-Audio
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Додано: Суб 28 бер, 2020 10:52
M-Audio написав:
Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.
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wig
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:20
по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.
Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.
Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?
Спасибо
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Shaman
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:38
Shaman написав:
по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.
Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.
Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?
Спасибо
наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5%
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 28 бер, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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