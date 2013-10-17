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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8371837283738374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49

  clientage написав:
  Shaman написав:по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.

Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.

Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?

Спасибо

наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5% :)


на мин платеж влияет, но после его погашения???

  clientage написав:Кстати, для ОфПреда!
Чо это ваши Саши-Художники намалевали в риХламке на https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards ?
Мож отсюда ноги РП у Готівки растут? :lol:

Зображення


если кто-то оплатит готивкой по безналу, то может получить рассрочку под 0,01% (и комис 1,8% в мес :D ) . т.е. заплатишь 26% плюс еще 35% за рассрочку)) - ничего личного - бизнес банка
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:52

  clientage написав:
  Shaman написав:по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.

Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.

Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?

Спасибо

наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5% :)

Кстати, для Alfa_Bank!
Чо это ваши Саши-Художники намалевали в риХламке на https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards ?
Мож отсюда ноги РП у Готівки растут? :lol:

Зображення

Советую там написать: всего 26% на задолженность. Эт действительно хороший % для кредита наличными :idea:

26 если вернёте до РД.
А если нет - то цифра уходит в космос с дополнительными 3.5 на дату РД
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:57

Ааа, то про Рассрочку. Тож весёленькая фича с некоторых пор
Лана подчищу за собой
Alfa_Bank, звыняйте за наезд :oops:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:21

Re: Альфа-Банк

подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:45

  wig написав:
  M-Audio написав:Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?

Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.

Так шо, снявшие с карт доллар наликом уже есть?
Ну чтоб по десяток страниц не лопатить.

Только в двух словах - да или нет.
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:46

Re: Альфа-Банк

  escobar написав:Только в двух словах

могы быть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:10

Re: Альфа-Банк

Опытные форумчане, вдумчиво читающие эту тему хотя бы полтора года, были подготовлены заранее к такой ситуации.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:15

Stringer к какой ситуации?
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:16

  omb написав:Stringer к какой ситуации?

Невыдачи доллара
Stringer
 
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