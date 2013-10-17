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Альфа-Банк
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49
clientage написав: Shaman написав:
по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.
Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.
Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?
Спасибо
наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5%
на мин платеж влияет, но после его погашения???
если кто-то оплатит готивкой по безналу, то может получить рассрочку под 0,01% (и комис 1,8% в мес
) . т.е. заплатишь 26% плюс еще 35% за рассрочку)) - ничего личного - бизнес банка
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Shaman
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:52
clientage написав: Shaman написав:
по карте Максимум Готивка висит задолженность расчетного периода.
Что это означает? Грейс периода по карте нет. Обязанность гаситься по тарифам не нашел. Не погасился - оплатил комиссию, погасился - не оплатил.
Зачем светится этот долг? Просто программа так настроена или это что-то значит?
Спасибо
наверное это как-то влияет на РКО 3.5% и ОМП 5%
Кстати, для Alfa_Bank
!
Чо это ваши Саши-Художники намалевали в риХламке на https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards
?
Мож отсюда ноги РП у Готівки растут?
Советую там написать: всего 26% на задолженность. Эт действительно хороший % для кредита наличными
26 если вернёте до РД.
А если нет - то цифра уходит в космос с дополнительными 3.5 на дату РД
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curiousobro
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:57
Ааа, то про Рассрочку. Тож весёленькая фича с некоторых пор
Лана подчищу за собойAlfa_Bank
, звыняйте за наезд
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:21
подскажите, где список работающих отделений в Киеве найти? куда ехать писать заявление на доллары? или на горячке спросить проще?
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cohan
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:45
wig написав: M-Audio написав:
Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?
Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.
Так шо, снявшие с карт доллар наликом уже есть?
Ну чтоб по десяток страниц не лопатить.
Только в двух словах - да или нет.
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escobar
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:46
escobar написав:
Только в двух словах
могы быть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:10
Опытные форумчане, вдумчиво читающие эту тему хотя бы полтора года, были подготовлены заранее к такой ситуации.
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Stringer
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:15
Stringer к какой ситуации?
Есть вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:16
omb написав:Stringer
к какой ситуации?
Невыдачи доллара
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