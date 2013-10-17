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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 бер, 2020 13:45
Stringer написав: omb написав:Stringer
к какой ситуации?
Невыдачи доллара
подготовленные вообще не лезут в БСУ
не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ.
я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно
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mephala
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:49
Клиент_ написав: Stringer написав: omb написав:Stringer
к какой ситуации?
Невыдачи доллара
любое событие может произойти с кем и чем угодно. может завтра, может через 1000 лет, даже без "вдумчивого чтения".
10 марта я "мимо проходя" зашел в отделение и снял накануне купленное "кило" без предзаказа, знакомств и ПМ. Надо было бы больше, снял бы больше.
Когда я писал о вдумчивых форумчанах, вас это вовсе не касалось
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Stringer
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:50
mephala написав: Stringer написав: omb написав:Stringer
к какой ситуации?
Невыдачи доллара
подготовленные вообще не лезут в БСУ
не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ.
я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно
Только свои влажные фантазии, о том как и где вы мечтаете гадить, мне приписывать не надо
это выглядит убого
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Stringer
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Додано: Суб 28 бер, 2020 13:57
Stringer
убого выглядит делать намеки что баксы не выдает только алка
и все кто читает последнее время эту ветку отлично знают как обиделась мышка и где ей нагадили в норку
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mephala
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:00
mephala написав:Stringer
убого выглядит делать намеки что баксы не выдает только алка
и все кто читает последнее время эту ветку отлично знают как обиделась мышка и где ей нагадили в норку
Прекращайте приписывать мне ущербность собственного мышления
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Stringer
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:03
Stringer
гыг
вы уже путаете констатацию факта с мышлением?
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mephala
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:06
3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:22
Мизантрóп написав:
3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?
в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?
смена пина в МАБ то установка нового пина безконвертного.
но это простых карт касается. странно если оно отличается для социальных.
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mephala
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:36
Stringer
очень хорошо, что у вас высокая самооценка и вы считаете себя неимоверно умным и проницательным. это никому не вредит.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:53
Клиент_ написав:
Stringer
очень хорошо, что у вас высокая самооценка и вы считаете себя неимоверно умным и проницательным. это никому не вредит.
Для того, чтобы сложить два и два, не нужно быть гениальным математиком. Речь идёт ни об уме ни о проницательности, здесь в этой теме писалось неоднократно и не только мной, что даже в спокойные времена Альфабанк может позволить себе неделями не отдавать деньги после окончания депозита, и никого в Альфабанке это никогда не парило, кроме единственного человека - представителя в этом форуме. То что Альфа официально заявила, что доллары выдавать пока не будет - логичное продолжение общей стратегии банка
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Stringer
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