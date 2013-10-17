Додано: Суб 28 бер, 2020 14:06

3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?

Витька,извинись,я всё прощу)

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