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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8372837383748375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:45

  Stringer написав:
  omb написав:Stringer к какой ситуации?

Невыдачи доллара



подготовленные вообще не лезут в БСУ
не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ.
я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:49

  Клиент_ написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Stringer к какой ситуации?

Невыдачи доллара

любое событие может произойти с кем и чем угодно. может завтра, может через 1000 лет, даже без "вдумчивого чтения".
10 марта я "мимо проходя" зашел в отделение и снял накануне купленное "кило" без предзаказа, знакомств и ПМ. Надо было бы больше, снял бы больше.

Когда я писал о вдумчивых форумчанах, вас это вовсе не касалось :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:50

  mephala написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Stringer к какой ситуации?

Невыдачи доллара



подготовленные вообще не лезут в БСУ
не выдача доллара при малейшем намеке на шухер это черта не аллы а всей БСУ.
я канеш понимаю что вам хочется нагадить именно алле но выглядят ваши потуги забавно :lol:

Только свои влажные фантазии, о том как и где вы мечтаете гадить, мне приписывать не надо ;-) это выглядит убого
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:57

Stringer
убого выглядит делать намеки что баксы не выдает только алка
и все кто читает последнее время эту ветку отлично знают как обиделась мышка и где ей нагадили в норку :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:00

  mephala написав:Stringer
убого выглядит делать намеки что баксы не выдает только алка
и все кто читает последнее время эту ветку отлично знают как обиделась мышка и где ей нагадили в норку :lol:

Прекращайте приписывать мне ущербность собственного мышления :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:03

Stringer
гыг
вы уже путаете констатацию факта с мышлением? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:06

Re: Альфа-Банк

3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:22

  Мизантрóп написав:3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?


в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?
смена пина в МАБ то установка нового пина безконвертного.
но это простых карт касается. странно если оно отличается для социальных.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:36

Stringer
очень хорошо, что у вас высокая самооценка и вы считаете себя неимоверно умным и проницательным. это никому не вредит.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:53

  Клиент_ написав:Stringer
очень хорошо, что у вас высокая самооценка и вы считаете себя неимоверно умным и проницательным. это никому не вредит.

Для того, чтобы сложить два и два, не нужно быть гениальным математиком. Речь идёт ни об уме ни о проницательности, здесь в этой теме писалось неоднократно и не только мной, что даже в спокойные времена Альфабанк может позволить себе неделями не отдавать деньги после окончания депозита, и никого в Альфабанке это никогда не парило, кроме единственного человека - представителя в этом форуме. То что Альфа официально заявила, что доллары выдавать пока не будет - логичное продолжение общей стратегии банка
Stringer
 
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