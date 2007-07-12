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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8373837483758376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:22

  wig написав:
  M-Audio написав:Раздумываю: если закрыть счёт, отдадут валюту?

Мне отдали вчера. Ощадный счет закрыл пару дней назад. Но, вклад, так же точно упал на карточку, а с картой уже в кассу.

Я имел ввиду закрыть карточный. У меня там некоторая сумма лежит (не "остатки") ещё с допанических времён, в расчете на то, что может понадобиться, а пока не нужно - пусть обеспечивает нужную сумму для нулевой абонплаты. То есть, хоть и депозит, но закончившийся довольно давно. А теперь, с одной стороны, даже если действительно понадобится, то высокая вероятность получить шыш, а с другой - ситуация изменилась, и, скорее всего, ближайшее время не понадобится. В спокойной обстановке я бы, возможно, положил бы на депозит, а теперь получается, что меня просто вынуждают это сделать, не предоставив выбора, и ещё и держат за идиота, и всё это за пару сотен баксов в год. Есть желание послать всё лесом, и вынести при первой возможности.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:00

  mephala написав:
  Мизантрóп написав:3-й раз перевыпущена пенсокарта с пин конвертом.Пенсу говорят в отделении пин изменить по "соцкарте" низя.Это так или брешут?


в банкомате/мобайле не пробовали менять пин?

конечно пробовали,одна бездарь на в отд. Бажана грила пенсу 5 грн. смена пина в железяке-не прошло,вторая,шо наверное поумнее, выдала фразу про невозможность такого у "соцпакета".Где это на сайте не нашёл https://alfabank.ua/ru/about/press/v-mo ... stano-1341 и https://www.facebook.com/alfabank/posts ... 866955703/ :roll:
надо душить офпреда))
новая пенсокарта МС пейпас на 5 лет уже :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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